ExMiss Universo Denise Quiñones muestra dotes de cantante en vídeo en redes

San Juan, 28 abr (EFE News).- La exMiss Universo 2001, la puertorriqueña Denise Quiñones, ha mostrado sus dotes musicales, al colgar un vídeo cantando "If the world was ending", del canadiense JP Saxe y la estadounidense Julia Michaels, y en el que afirma que lo "único" que necesita el ser humano "es el amor".

Sentada en el baño de su residencia por la buena acústica que se registra en dicho lugar, la beldad puertorriqueña colgó en su cuenta de instagram un vídeo interpretando a capela dicha canción, de la cual afirmó que es "una de las canciones más hermosas que ha escuchado en los últimos meses".

"Y me llega mucho más en estos tiempos donde a veces parece que el mundo se acaba y nos damos cuenta que al final, lo único verdadero y lo más que añoramos y necesitamos es el amor", aseguró Quiñones en un escrito adjunto con el vídeo.

"El amor en todos sus sentidos y manifestaciones. Con el amor como guía es la única manera que vamos a poder crear un mundo mejor y más iluminado. Ese es mi sueño. Les envío todo mi amor", puntualizó.

Los dotes de vocalización de esta exreina no son nada extraño, pues esta ha participado en producciones discográficas y en musicales, "Mamma Mia!", en la que también participó la veterana cantante puertorriqueña Ednita Nazario.

De igual manera, Quiñones participó en el año 2012 en el disco del especial navideño del Banco Popular de Puerto Rico, "Hecho con sabor a Puerto Rico".

En el álbum, que repasa algunos de los éxitos del periodo comprendido entre 1940 y 1980 que produjeron discográficas puertorriqueñas independientes como Marvella, e incluye boleros, orquestas de salsa, rock, nueva trova, nueva ola y rap, Quiñones regrabó el tema "Fugitiva".

Dicho álbum, dirigido por el productor musical Luis Amed Irizarry, contó también con la participación de artistas como Willy Rodríguez -cantante de Cultura Profética-, iLe, el rapero Vico C, el merenguero Manny Manuel, los veteranos cantantes Antonio Cabán Vale "El Topo", Zoraida Santiago, Danny Rivera y Chucho Avellanet, y los salseros Tito Allen y Domingo Quiñones.

La filmación del proyecto musical, dirigido por el cinematógrafo Kacho López y su empresa Zapatero Films, fueron nominados a un Grammy Latino como Mejor vídeo musical en versión larga.