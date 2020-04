Feid defiende su "perreo inteligente" y anuncia planes con Ester Expósito

Miami, 28 abr (EFE News).- Para el cantautor colombiano Feid, uno de los denominados "Avengers" del reguetón, su disco "FERXXO (VOL 1: M.O.R)" es una nueva avenida en la música urbana, con arreglos cercanos al R&B y letras más elaboradas para lo que llamó "un perreo inteligente".

En una entrevista con Efe, desde su apartamento en Miami, el artista también le mandó un mensaje a la actriz española Ester Expósito, una de las protagonistas de la serie de Netflix "Élite", quien le dejó abonado el terreno para el lanzamiento del álbum al publicar un video bailando su canción "Porfa".

"Ester, como te dije por mensaje directo (de Instagram) cuando termine la cuarentena voy para allá. Muchas gracias por disfrutar de mi música", expresó Feid, al asegurar que él fue el primer sorprendido cuando el video de la artista, en el que aseguraba que tenía "ganas de perrear", se viralizó.

Además Fer adelantó que le llevará "un disco de platino o de oro", pues le dio "nueva vida al tema", que canta con el puertorriqueño Justin Quiles y que forma parte de "FERXXO (VOL 1: M.O.R)".

De hecho, el video de esa canción ya supera los 22 millones de visualizaciones en YouTube y fue incluido en las listas de música latina más populares de plataformas como Spotify, Pandora y Deezer.

El álbum, con el que aspira a terminar de "establecer su nombre como artista" también incluye cuatro colaboraciones. Además de "Porfa", están "Borraxxa" con Manuel Turizo, "Fresh Kerias" con Maluma y "CU U U U UX", con Álvaro Díaz.

SALTOS DE FE

Salomón Villada Hoyos (Medellín, 1992) no es un novato en la escena de la música urbana en español. Por años los fans, que le conocen como Feid, cantaron sus canciones en voces como las de Reykon, Sebastián Yatra y J Balvin.

De hecho, fue uno de los autores de "Ginza", la canción de Balvin que puso a millones a cantar: "si necesitas reguetón, dale".

Tampoco llegó como un improvisado a La Finca, los estudios de Icon Music cuna del "Medellín drip", como se le llama a la música urbana salida de esa ciudad colombiana, pues anteriormente Feid estudió música a través de una extensión de la Universidad de Antioquia y toca clarinete y piano.

Aunque ha hecho otros dos discos, el artista siente que este es el que más lo representa.

"Son 16 canciones. Doce nuevas. Aspiro a que la gente entienda cómo soy yo a través de la música. Cuál es mi viaje artístico. Que tengan una percepción más profunda de quién soy, qué ritmos me motivan", manifestó.

Es una necesidad que lo llevó a mantener la fecha de lanzamiento, aunque haya caído en medio de la pandemia del coronavirus.

Y es que a sus 27 años, está convencido de que no hay mejor momento para un artista que los días en los que su público está "tranquilo en casa", con la posibilidad de enfocarse en la música y "prestarle atención a las letras".

Es otro de los "saltos de fe" que le ratifican que escogió su nombre artístico bien. Feid viene de "Faith", su palabra favorita en inglés, esa fe que representa no solo su espiritualidad, pues asegura que su "carrera está en las manos de Dios", sino la fe en sí mismo.

ROMANCE EN FERRARI

"FERXXO (VOL 1: M.O.R)" incluye los géneros que han convertido a la música urbana en español en la banda sonora de los veranos internacionales. Va del reguetón tradicional al "reguepop", pasando por el trap latino y el emergente movimiento de R&B en español.

El hilo conductor es que "todas las letras de las canciones son superrománticas", aseguró el artista, que también forma parte del colectivo "The Avengers" del reguetón, en el que también están Dalex, Sech, Lenny Tavarez, Justin Quiles y Dímelo Flow.

No es lo primero que viene a la mente con frases como "Bebé, tú me buscabas cuando ganas tú tenías. Con él pasabas la noche y yo te daba todo el da", pero el artista asegura que "todo depende del punto de vista".

"No hay que ser un poeta para expresar amor y el romance no siempre es andar en carruaje. Probablemente las mujeres hoy en día prefieren que las busquen en un Ferrari que con unos caballos", dijo.

Como músico, descarta los prejuicios contra las expresiones populares que no "permiten ver lo bonito detrás de un lenguaje de la calle". Lo suyo son los jóvenes y mantenerse conectado al movimiento urbano, pues ama "la energía" que le hace sentir el reguetón.

Por eso afirma que el "slang" y el "flow" no van a desaparecer de sus composiciones, pero eso "no significa que no tengan profundidad".

Tampoco que no vayan a aparecer de repente por ahí violines u otros elementos clásicos en su música.

De hecho, la pausa en las actividades provocada por el coronavirus ha suspendido unas conversaciones que mantenía para hacer un trabajo con la Universidad de Antioquia.

"Es un perreo, pero un perreo inteligente", dice entre risas.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento