Beyoncé publica un remix solidario de "Savage" con Megan Thee Stallion

Los Ángeles, 29 abr (EFE News).- Beyoncé se ha unido a la rapera Megan Thee Stallion en el remix de "Savage", una de las canciones más escuchadas del momento y que destinará los beneficios recaudados por la nueva versión a causas benéficas por la crisis del coronavirus.

La canción original, publicada hace apenas un mes, se ha convertido en un tema viral durante la cuarentena gracias a una coreografía imitada por miles de usuarios de la red social TikTok y ahora las dos artistas han aprovechado el éxito para ayudar a los más desfavorecidos en su ciudad natal, Houston (Texas, EE.UU.).

De hecho, Beyoncé hace referencia en sus estrofas a TikTok y a otra red social muy comentada en la actualidad, OnlyFans.

"Mueve las caderas cuando baila en TikTok, en ese tiempo demoníaco ella podría comenzar un OnlyFans (Hips TikTok when dance, on that demon time she might start an OnlyFans)", dice la autora de "Crazy in Love" en un verso que ha inundado de comentarios las redes sociales.

En los créditos del remix aparecen también el esposo de Beyoncé, Jay-Z, además de Starrah, The-Dream y otros colaboradores.

Este remix solidario llega días después de que la fundación de Beyoncé, BeyGOOD, anunciara que donará 6 millones de dólares al fondo solidario Start Small que gestiona el fundador de Twitter, Jack Dorsey, para suministrar material de protección y equipos a trabajadores esenciales, entre otras actividades.

"Estos son tiempos nunca vistos y requieren del esfuerzo de todos para marcar la diferencia", justificó en un comunicado oficial, que incide en las dificultades de muchas familias, especialmente comunidades de raza negra, que "están sufriendo en proporciones épicas debido a la pandemia de COVID-19" y que ya carecían de condiciones adecuadas en educación, salud y vivienda.

Beyoncé transmitió un mensaje parecido en una breve aparición durante el macroconcierto solidario "Un Mundo: Juntos en Casa" que organizó Lady Gaga con la Organización Mundial de la Salud.

Tampoco es la primera vez que una de las grandes divas de la música se alía con la fundación Start Small de Jack Dorsey con fines sociales durante la crisis del coronavirus.

De hecho, en colaboración con Rihanna se anunció hace solo un par de semanas otro acuerdo para donar 4,2 millones de dólares (3,9 millones de euros) y ofrecer refugio en estos tiempos de confinamiento a víctimas de la violencia doméstica y a sus hijos.

