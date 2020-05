¿Quiénes son los ex boinas verdes tras los ataques fallidos a Venezuela?

Washington, 7 may (EFE News).- Entre el domingo y el lunes pasados, las autoridades venezolanas interceptaron dos intentos de intervención desde el mar en los estados de Aragua y La Guaira, cercanos a Caracas, que acabaron con la detención de los ex boinas verdes estadounidenses Airan Berry y Luke Denman, con identificación de la contatista militar Silvercorp, relacionada con un tercer ex militar de Estados Unidos.

El estratega político venezolano Juan José Rendón admitió dos días más tarde haber firmado un contrato con el representante de Silvercorp, Jordan Goudreau -también ex boina verde de EE.UU.-, al que dice haber pagado 50.000 dólares para que planificara un ataque que terminase con la detención de varios funcionarios del Gobierno, incluido el presidente Nicolás Maduro.

Sin embargo, Rendón, como es conocido, aseguró que se trataba "de un acuerdo preliminar que no llego a hacerse efectivo".

Esto es lo que sabe de los estadounidenses implicados en este suceso:

JORDAN GOUDREAU

Jordan Goudreau reconoció en un vídeo el domingo pasado desde EE.UU. su implicación con la operación fallida, en la que fueron arrestadas 18 personas y 8 perdieron la vida. Por ello Venezuela reclama ahora su extradición.

Según explica la publicación especializada en asuntos militares de EE.UU. Army Times, Goudreau, estadounidense naturalizado de origen canadiense, sirvió como sargenteo médico y de fuego de apoyo en el Ejercito de EE.UU. entre 2001 y 2016, después de haber formado parte del las Fuerzas Armadas de su país de origen durante la década de 1990.

Durante su periplo como soldado de EE.UU., este exmiembro de las fuerzas especiales, de 43 años, estuvo desplegado en dos ocasiones en Irak, entre 2006 y 2007 y en 2010, y también fue destinado a Afganistán entre 2011 y 2014, campañas por las que recibió numerosas condecoraciones, explica el rotativo.

La página web de la empresa que fundó, Silvercorp, con sede en Melbourne, en la costa atlántica de Florida, asegura que en el currículo de Goudreau está el haber "planeado y dirigido equipos de seguridad internacional" para el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Defensa.

Agrega que se trata de una compañía que opera en más de 50 países y que se dedica a "brindar soluciones precisas y oportunas desde los problemas de seguridad más básicos hasta los eventos de crisis sensibles al tiempo".

"Silvercorp USA se fundó con un propósito: proporcionar a gobiernos y corporaciones soluciones realistas y oportunas a problemas irregulares", asegura la web de la empresa, que dice que sus "soluciones de gestión de riesgos incluyen consultoría de crisis y liderazgo, planificación no convencional, desarrollo, integración y ejecución de proyectos;,liderazgo en proyectos complejos, y proyectos especiales".

AIRAN BERRY

Berry, de 41 años, es uno de los dos ex militares de EE.UU. capturados por la autoridades venezolanas.

Sirvió como sargento de ingeniería en la Fuerzas Especiales de EE.UU. entre 1996 y 2013, tiempo en el que fue desplegado en Irak en tres ocasiones, explica Army Times.

LUKE DENMAN

Es el más joven de estos tres ex militares, pues cuenta con 34 años. Aseguró que tenía órdenes de tomar el control del aeropuerto cercano a Caracas para enviar a Maduro a EE.UU., donde es reclamado por varios delitos relacionados con el narcotráfico, según un vídeo difundido por las autoridades de Venezuela.

Según Army Times, Denman sivió entre 2006 y 2011 como sargento de comunicaciones de los Boinas Verdes, con los que fue enviado a Irak en 2010, para luego pasar a formar parte de la Reserva hasta septiembre de 2014.