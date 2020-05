Kate del Castillo, nominada a tres premios de teatro por "The Way She Spoke"

Nueva York, 7 may (EFE News).- Kate del Castillo se ha convertido en la primera actriz mexicana en haber sido nominada a tres destacados premios de teatro de Nueva York por su trabajo en "The Way She Spoke", una obra que aborda los feminicidios sistemáticos de Ciudad Juárez, en el norte de México.

Del Castillo, de 47 años, ha sido nominada a los premios Drama Desk en la categoría de mejor actuación en solitario por "The Way She Spoke", una obra dirigida por Jo Bonney, escrita por Isaac Gómez, producida por Audible y que tuvo lugar en el Minetta Lane de Off-Broadway.

Estos galardones, que serán anunciados el próximo 31 de mayo, reconocen el trabajo de producciones de Broadway, Off Broadway y Off-Off Broadway -estas dos últimas referidas a obras fuera del circuito de la meca del teatro-, y son votados y otorgados por críticos de teatro, periodistas, editores y emisoras que cubren teatro.

La mexicana también podría llevarse un premio en la categoría de interpretación distinguida de los Drama League Awards, creados en 1922 para honrar producciones y actuaciones distinguidas tanto en Broadway como fuera de Broadway.

Los galardones del Drama League forman parte de la larga lista de eventos que se han tenido que aplazar debido a la pandemia del coronavirus, y aún no se conoce la nueva fecha de su celebración.

La tercera nominación le llegó a Del Castillo de las manos del premio Lucille Lortel, en el que estaba nominada en la categoría de exposición individual excepcional.

Estos galardones, creados en 1986, llevan el nombre de Lortel, actriz y productora de teatro, y fueron transmitidos en vivo el 3 de mayo.

Desde su primer papel a los 9 años, Kate del Castillo ha actuado en más de 27 películas, 11 obras de teatro y 9 telenovelas, entre las que destaca "La Reina del Sur", que es retransmitida tanto en Netflix como en Telemundo.

