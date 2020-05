Virlán García prepara un disco y celebra a las madres con un concierto íntimo

México, 10 may (EFE News).- El cantante de música regional mexicana Virlán García dejará este domingo de lado los corridos por un día para deleitar a las madres con un concierto en vivo muy íntimo acompañado de su guitarra, en el que tocará sus éxitos más románticos.

"Voy a estar haciendo un 'live' a través de mi canal de YouTube, en el que voy a cantar varias canciones. Será algo muy íntimo con mi guitarra aprovechando este espacio, ya que no se puede ir a los conciertos en un día tan especial como lo es el Día de las Madres", explicó el cantante a Efe a través de una videollamada.

A pesar de ser muy conocido por sus corridos, Virlán asegura que los temas que presentará son acordes al evento que busca conmemorar.

"Van a ser puras canciones muy románticas: de las primeritas que canté, de las nuevas, de dolor, de amor, de desamor, de todo un poquito", mencionó sobre el concierto que se llevará a cabo a las 14.00 hor locals (21.00 GMT).

Y cuenta feliz que su mamá está orgullosa de todo lo que ha logrado: "a los 17 años dije que esto era para mí. Fue una decisión difícil para mí y para mi madre en casa, porque siempre se ha preocupado por mí, pero ahora gracias a que hemos tenido éxito está muy orgullosa".

REGRESO A SUS ORÍGENES Y EXPERIMENTACIÓN

Recientemente, el cantante regresó a sus orígenes con la canción "9 balas", en la que narra la historia de una persona que fue agredida y que buscará cobrar venganza. También mostró su lado despechado con "Borracho loco" en días anteriores.

Esas canciones dan muestra de la versatilidad que el cantante ha adquirido con el tiempo, quien, como autor, busca historias en sus propias experiencias, noticias o la vida cotidiana.

"La mayoría son experiencias, de un pensamiento pueden salir muchas canciones. Muchas veces me baso en lo cotidiano, me baso tanto en lo mío como en lo que me rodea", mencionó.

Además, ambos temas son parte de los proyectos que el compositor tiene para un futuro próximo, sacar dos discos: uno de corridos y otro con temas más variados.

"Los corridos han existido desde la época de la Revolución (1910-1924), hoy se canta a otros personajes y puede haber corridos para concientizar a la gente, pero depende del estado de ánimo en el que andes que puedes escuchar un corrido mío con el que te puedes identificar", asegura.

En esa búsqueda de complacer a su público que aprecia tanto, García se ha caracterizado por experimentar con nuevas canciones y ritmos, pues considera que es responsabilidad del artista variar su trabajo para que siga estando en el gusto de las personas.

"Es el artista el que debe abarcar eso en la gente, tratar de abarcar todos los gustos, es lo que queremos lograr y lo hemos llevado a cabo, ser versátiles. A algunos les puede gustar más un corrido, a otros una canción, hay que tratar de complacer a la gente", comentó.

Y esa inquietud y apertura a los ritmos en su trabajo es resultado de la gran variedad de música que le gusta.

"Siempre he estado con la idea de hacer algo fresco y diferente. Mis influencias son muchas y siempre he sido muy versátil: pop, rock, jazz, música regional, hip-hop, reguetón, de todo y creo que lo poquito que aprendo de cada género trato de meterlo y plasmarlo aunque sea de forma inconsciente", aseveró.

En el 2017 Virlan presentó "En dónde está tu amor", una canción que consideraba "de relleno" para su disco y que no esperaba que sería tan querida por la gente, pero tan solo en YouTube suma más de 300 millones de vistas y esa es la razón por la que Virlán sigue creyendo en los discos.

Finalmente, aseguró que seguirá presentando más música nueva durante estos tiempos difíciles, y se mostró ansioso de poder salir a grabar en el estudio: "Estoy grabando canciones no más para ver cuál soltamos. No tengo listas las canciones pero quiero que los discos estén variados, son unas 30 canciones en las que estamos trabajando".

