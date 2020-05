Clases bilingües en televisión para ayudar a estudiantes sin internet

Denver (CO), 12 may (EFE News).- Los niños bilingües de Colorado que no tienen internet y que, por la pandemia, deben esperar la reapertura de las escuelas para regresar a la educación presencial, podrán participar junto a sus padres de clases televisadas de lectura y alfabetización para menores de ocho años, gracias a un nuevo programa del gobierno estatal.

La iniciativa, conocida como "Léeme en la casa", se enfoca en niños del jardín de infancia al grado 3 y tiene como meta "ayudar a cerrar la brecha digital y prevenir la pérdida de aprendizaje por parte de los niños durante esta época de crisis", dijo el gobernador Jared Polis en un comunicado de prensa.

La brecha digital entre niños hispanos y no hispanos de Colorado, agudizada por el impacto del coronavirus, quedó en evidencia con la publicación el pasado 27 de abril de un reporte de la Universidad Estatal de Colorado que indicaba que de los 54.000 estudiantes de este estado sin internet en sus hogares el 75 % (41.000 alumnos) es de origen hispano, la mayoría de ellos viviendo en la zona metropolitana de Denver.

Como respuesta, el Departamento de Educación local y el canal público Rocky Mountain PBS (RMPBS) contrataron a maestros que leerán libros y dictarán clases de lunes a viernes entre las 8 y las 10 am (con distintos horarios para distintas edades para que los jóvenes estudiantes practiquen lectura y comprensión).

Los planes de estudios, las lecciones y los paquetes de tareas se distribuirán gratuitamente en el sitio web de RMPBS o se podrán recibir ya impresos llamando a esa televisora.

Según Amanda Mountain, presidente y gerente general de Rocky Mountain Public Media (que incluye RMPBS), el proyecto también beneficiará a niños en las zonas rurales de Colorado, donde del 15 % al 20 % de las familias carecen de Internet de alta velocidad.

"Nuestro trabajo junto con la Oficina del Gobernador del Estado de Colorado, el Departamento de Educación de Colorado y la iniciativa Educación para Colorado representa una importante colaboración para asegurarnos que lleguemos a todas las familias (de este estado) con este importante proyecto de desarrollo de la alfabetización temprana", comentó Mountain.

Además de las organizaciones mencionadas, fundaciones comunitarias y empresarios locales realizaron aportes financieros para contratar al personal docente especializado para clases bilingües de niños pequeños de familias de bajos recursos, el grupo más afectado por deficiencias en lectura y escritura antes de los ocho años.

Y varias estaciones de radio locales, incluyendo KUVO JAZ, que emite un alto contenido de jazz latino y de música mexicana, colaborarán en difundir las clases.

Colorado se suma así a otros estados (Indiana, Nueva Jersey, Tennessee y Texas) en utilizar la televisión pública (PBS) para transmitir contenido educativo apto para niños durante la pandemia, aunque Colorado se enfoca en clases nuevas desarrolladas por maestros locales.

Durante esta semana se realizará una experiencia piloto de las clases y a partir del próximo 18 de mayo las clases se transmitirán hasta que comience el ciclo escolar a finales de agosto.