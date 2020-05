Emme Muñiz, la hija de Jennifer López y Marc Anthony, lanza su primer libro

Miami, 13 may (EFE News).- Emme Maribel Muñiz, la hija de 12 años de Jennifer López y Marc Anthony, publicó este miércoles "Lord Help Me" (Dios ayúdame), el libro infantil ilustrado y bilingüe con un fuerte mensaje ambiental que comenzó a escribir en 2013.

"En la escuela aprendí sobre los perezosos y cómo están en peligro de extinción por lo que empecé a rezar por ellos. Escribí este libro para ayudar a recaudar dinero para salvarlos y enseñar a otros niños cómo podemos rezar y pedir ayuda. Las dos cosas me hacen sentir mejor", dijo Emme en un comunicado publicado por la editorial Crown Books for Young Readers.

Según la nota, este texto saldrá a la venta el 29 de septiembre de este año.

La noticia de que Emme había escrito e ilustrado un libro fue dada por su mamá en 2018, cuando anunció en su cuenta de Instagram que llevaba a su hija a sus primeras reuniones para vender su obra.

"Las primeras reuniones de Emme", escribió López el 28 de junio de ese año, acompañando una foto de la pequeña, que entonces tenía 10 años, sentada en un auto con una carpeta de argollas en las manos y la imagen de una niña rezando en la portada.

La artista contó en ese momento que tenían citas con tres editoriales.

Emme, quien al igual que su hermano mellizo Max, estudia el primer año de la escuela intermedia, pasa la cuarentena en la casa que comparte en Miamicon López y su prometido, el empresario y exbeisbolista Alex Rodríguez, además de las dos hijas de él.

No ha trascendido hasta ahora si ella y su hermano han pasado tiempo estos días con su padre, quien también vive en la ciudad.

Este año ha marcado un antes y después para las aspiraciones profesionales de la niña, pues además de estrenarse como autora, Emme compartió con su mamá el escenario del medio tiempo del Super Bowl este febrero, en donde incluso cantó.

Ese espectáculo fue visto por 102 millones de personas en todo el mundo.

