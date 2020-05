Bauer califica de "risible" a propuesta de las mayores para iniciar la competición

Cincinnati (EE.UU.), 13 may (EFE).- El serpentinero de los Rojos de Cincinnati, Trevor Bauer, y su agente, Rachel Luba, hablaron sobre la propuesta de las Grandes Ligas para regresar a jugar en un vídeo publicado en YouTube, y el lanzador la calificó de "risible".

"La pregunta es básicamente arriesgarse más que antes al regresar, y cobrar menos. Ya acordamos aceptar un recorte salarial del 50 por ciento y ahora nos piden que tomemos otro recorte salarial", dijo Bauer en el vídeo.

Agregó que "una división de ingresos de 50-50 nunca se ha hecho en el béisbol. No se negocia colectivamente. Sería sólo para esta temporada. No me sienta bien".

Agregó que está "un poco alegre", pero que si va a tener que confiar su salario a que (el comisionado) Rob Manfred haga mercadotecnia y gane más dinero del béisbol, él "pasa de eso".