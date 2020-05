Puerto Rico celebrará su sexta consulta sobre su estadidad el 3 de noviembre

San Juan, 16 may (EFE News).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, firmó este sábado una ley que da luz verde a la celebración de una consulta, no vinculante, sobre si la isla quiere ser o no un estado más de Estados Unidos y que coincidirá con las elecciones generales que se celebrarán el próximo tres de noviembre.

Se trata de la sexta consulta de estatus en la isla, -desde 1952 es un Estado Libre Asociado- al unirse a otras cinco celebradas entre los años 1967 y 2017.

Además de elegir gobernador, representante ante el Congreso de Washington, legisladores y alcaldes, los puertorriqueños están convocados para pronunciarse sobre si quieren ser el estado 51 de Estados Unidos o no.

Así, al igual que otros estados de EE.UU., Puerto Rico tiene su constitución local, vigente desde 1952, sus ciudadanos tienen pasaporte estadounidense (desde 1917), cuenta con su gobernador y poder legislativo, y está regido en última instancia por la autoridad del Congreso estadounidense.

Sin embargo, tiene algo más de autonomía y sus propias selecciones deportivas.

Los residentes en la isla no pueden votar al presidente estadounidense, en general la última instancia judicial es el Supremo de Puerto Rico, y EE.UU. tiene derecho a elegir qué partes de su Constitución se aplican o no en este territorio.

SEXTA CONSULTA SOBRE EL ESTATUS DE LA ISLA

La consulta sobre la relación política de Puerto Rico será la sexta de la historia después de las de 1967, 1993, 1998, 2012 y 2017, que no han servido para que Washington DC atendiera el asunto del estatus político de la isla.

La ley firmada hoy se denomina "Ley para la solución final del estatus político de Puerto Rico" pero no será vinculante porque no cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

"Hoy firmamos la ley para la definición del estatus final de Puerto Rico", afirmó la gobernadora.

"Estoy consciente y convencida de que al estampar mi firma en esta importante pieza legislativa, nuestra gente tendrá, de una vez y por todas, la oportunidad de definir el futuro de la isla. Exhorto a cada elector y electora hábil para ejercer su voto", indicó la gobernadora.

"Nunca antes en nuestra historia se nos ha presentado la oportunidad de dar un mandato tan contundente al gobierno de Puerto Rico ni un mensaje tan claro al Congreso de Estados Unidos sobre nuestro destino como pueblo. La pregunta es diáfana, clara, directa y la contestación: sencilla, simple, definitiva", agregó la primera ejecutiva.

La ley es fruto de un proyecto, aprobado en marzo, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera.

La pregunta que se le hará al votante el día de las elecciones es la de si "debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la unión como un estado" con la opción de contestar "si" o "no".

IGUALDAD CON EL RESTO DE ESTADOS

Nada más firmarse la pieza, la comisionada residente de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Jenniffer González, dijo que todas las crisis "que hemos sufrido durante este cuatrienio, los dos huracanes, los terremotos, el COVID-19, la fiscal, demuestran la urgencia que tiene para nuestra gente el lograr la igualdad con el resto de los estados".

"Por eso no podemos esperar más para recibir de Washington el mismo trato que se recibe en el resto de la nación. En la unión está la fuerza, particularmente en momentos de crisis colectiva", indicó en un comunicado.

"No hay más tiempo que perder. La firma hoy de este proyecto de estatus nos lleva directo a ejercer nuestro derecho de selección en noviembre en conjunto con la elección general. Ya es momento de decirle 'Sí' a la Igualdad plena, decirle 'Sí' a las oportunidades para nuestra gente humilde. Llegó el momento de decirle Sí a Puerto Rico", concluyó.

Por su parte, el precandidato por el gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP) a gobernador Pedro Pierluisi, manifestó que "por fin ya es ley la consulta de 'Estadidad Sí o No', por la cual los estadistas hemos estado luchando. Siempre he denunciado que nuestro estatus colonial es la causa principal de la crisis socioeconómica que sufre nuestra isla".

En medio de las emergencias que Puerto Rico ha vivido este cuatrienio, dos huracanes, terremotos y ahora una pandemia, "se ha palpado claramente la desigualdad política por la que atravesamos y toda nuestra gente ha sufrido las consecuencias", concluyó.

En el acto de firma estuvo acompañada por Rivera, autor de la medida, y de la Cámara de Representantes de la isla, Carlos Méndez, así como del exgobernador Carlos Romero.