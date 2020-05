Woods y Peyton Manning contra Mickelson y Brady en torneo benéfico

Redacción Deportes, 19 may (EFE).- Dos estrellas del golf, Tiger Woods y Phil Mickelson, se emparejarán respectivamente el domingo que viene con dos astros del fútbol americano, Peyton Manning y Tom Brady, para disputar un torneo de golf de carácter benéfico llamado 'The Match: Champions for Charity" en el club Medalist de Hobe Sound, Florida (Estados Unidos).

Tiger Woods, ganador de 15 'majors', formará equipo con Peyton Manning, unos de los mejores jugadores de la historia de la NFL y ganador del Super Bowl de 2007 como quarterback de los Indianapolis Colts y la de 2015 con los Denver Broncos.

Mickelson, que atesora cinco grandes en su carrera, se ha unido a Tom Brady, actual quarterback de los Tampa Bay Buccaneers tras abandonar su equipo de siempre, los New England Patriots, con los que ganó seis ediciones del Super Bowl, algo que nadie había logrado antes.

Ambas parejas jugarán el domingo 18 hoyos en el Medalist. En los primeros nueve el formato será 'fourball' -cada uno juega su bola y puntúa la mejor- y el nueve últimos, los harán con golpes alternos o 'foursome' modificado, por el que cada jugador sale del tee y posteriormente se elige la mejor bola para alternarse en su golpeo.