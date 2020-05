La cantante Susana Zabaleta confía en que el confinamiento lo transforme todo

México, 19 may (EFE News).- La cantante y actriz mexicana Susana Zabaleta ha disfrutado de su soledad en estos días de confinamiento por el coronavirus y se confiesa entusiasta de pensar que después del encierro exista una transformación en todos, como lo aseguró en una conferencia de prensa.

"El regreso va a ser una catarsis de este confinamiento. He pensado mucho en las monjas que se confinan en un lugar por su voluntad, en las cárceles, en todas estas personas que sin querer están encerradas y que no pensamos en eso porque somos libres. Habrá que cambiar y ser otras personas después de esto y tener más alma", reflexionó la soprano mexicana.

Desde su punto de vista, este paro de actividades que se ha sufrido en todo el mundo es una respuesta de la naturaleza a todo el daño que el hombre ha causado, de tal modo que considera importante que exista más conciencia por parte de los seres humanos.

"Ahorita la realidad superó a la ficción: estamos en un momento de nuestras vidas que no vamos a olvidar nunca. Más nos vale que nos marque de por vida y que nos cambie, si no cambiamos es como si no hubiera pasado nada y nadie puede negar que estamos confinados por una simple razón porque la naturaleza ya estaba harta de nosotros", aseveró.

INDAGAR EL AMOR EN LA CUERENTENA

En su confinamiento, Zabaleta no se ha quedado quieta, pues actualmente es la presentadora de una serie de entrevistas bajo el nombre "Amor en tiempos de cuarentena", llevadas a cabo cada martes a propósito de los "Martes de parejas" en la programación de la cadena Lifetime y transmitidas en vivo en la cuenta oficial de Instagram.

Hoy, por ejemplo, la actriz entrevistará a Juan Pablo Llano y Cata Gómez y el próximo martes al actor Michel Brown y Margarita Parra, tras anteriormente entrevistar al actor Faisy y la bailarina Iratxe.

"Es interesante ver la honestidad de una pareja y la confrontación con el ser amado que a veces no es tan amado porque somos individuos", resaltó la cantante, quien aseguró que hablarán de forma honesta y sin guion de "todas estas cosas que nos pasan a los seres humanos que no nos atrevemos a decir".

Sin embargo, a diferencia de estos personajes la actriz ha pasado la cuarentena en soltería y explica que es algo que le encanta.

"Me fascina estar como estoy, tuve una pareja por cinco años al cual amo y sigo amando y estuvo increíble, pero es mi momento de estar sola es una de las cosas que más agradezco de nuestra vida", aseguró.

A pesar de su soltería, Zabaleta asegura que también vive "Amor en tiempos de cuarentena", pues es consciente de que no solo hay amor de pareja.

"Yo vivo el amor hablando con la gente, mandándoles cosas, haciéndoles vídeos personales, etcétera. Eso es amor: hacerles pasar un buen momento, de repente tomarte una copa o un mezcal con una persona que está enfrente de ti para llorar juntas y decir '¡coño no nos vamos a ver en un rato pero cómo te amo!", explicó.

Además esta no es la primera vez que la cantante se pone frente a diversos artistas, pues durante siete años la cantante fue conductora de "SuSana Adicción", un programa de entrevistas.

"Me encanta entrevistar y saber quiénes son. Hay gente que admiro más que otra, pero siempre el ser humano te transforma y te lleva a lugares en donde nunca estuviste. Me interesa la gente que no tiene nada que ver conmigo, eso es lo genial del ser humano que somos tan diferentes".

OTROS PROYECTOS

Antes del confinamiento, Zabaleta se encontraba trabajando en la segunda parte de la exitosa película "Sexo, pudor y lágrimas" y comenta que no pudieron terminarla pero que el estreno sigue en pie para realizarse en el 2021.

"Tendrán la película veinte años después... qué maravilla, ¿no? Con la historia de nuestros hijos, estamos ideando cosas muy padres (increíbles) con los en vivos", explicó.

La cantante también llevará a cabo una serie de videos en directo con comedia musical: "vamos a hacer 'Casi Normales' y 'Los Adams'. Va a estar muy padre", dijo sobre dos de las obras musicales en las que participa.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (http://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.