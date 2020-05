Presidente de Guatemala cuestiona alianza con EE.UU. tras deportaciones

Washington, 21 may (EFE News).- El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, este jueves consideró que EE.UU. no trata a su país como un aliado y se quejó de que la potencia esté evadiendo su responsabilidad al deportar a migrantes con coronavirus, mientras no ofrece ninguna ayuda médica.

Giammattei, quien asumió la Presidencia en enero de este año, hizo esas declaraciones en una videoconferencia organizada por el centro de pensamiento Atlantic Council, con sede en Washington.

"Creo que Guatemala es un aliado de EE.UU., pero no creo que EE.UU. sea un aliado de Guatemala porque no nos tratan como tal", manifestó Giammattei, cuyas palabras fueron traducidas automáticamente del español al inglés.

El mandatario consideró que una alianza debe ser mutua y afirmó que su país no se siente "apreciado" por el tratamiento que han recibido recientemente de Washington, especialmente en el contexto de la pandemia.

En los últimos dos meses, Guatemala ha recibido a 102 migrantes deportados contagiados de coronavirus procedentes de EE.UU., de acuerdos a datos difundidos el 11 de mayo por el Instituto Guatemalteco de Migración.

"Nosotros -dijo Giammattei- queremos ser aliados de los EE.UU. y nos comportamos como tal, pero queremos reciprocidad. De acuerdo, puedes traer a los migrantes de vuelta, son nuestra responsabilidad; pero les estás trayendo con una enfermedad, pues compartamos esa parte de ese problema".

Al hilo de eso, el mandatario se quejó de que Washington no haya ofrecido ninguna ayuda a su Gobierno a diferencia de otros países, a los que ha enviado respiradores y otros suministros.

Ironizando, Giammattei dijo que lo único que Guatemala ha recibido de EE.UU. son las mascarillas o tapabocas que portan los migrantes que son deportados.

"Compartamos el problema, tenemos que ser justos, tenemos que compartir el problema", insistió el líder guatemalteco, quien, no obstante, expresó su deseo de tener una relación "más estrecha" con la potencia norteamericana.

Desde que comenzó la crisis del coronavirus, EE.UU. ha ofrecido mil millones de dólares en ayuda internacional, según cifras del Departamento de Estado, que no ha especificado qué naciones han recibido su asistencia.

De acuerdo a datos oficiales del miércoles, Guatemala ha registrado 2.265 contagios de coronavirus y 45 fallecidos a causa de COVID-19 desde que fue detectado el primer caso en el país centroamericano, el pasado 13 de marzo.

Estados Unidos envió de regreso en 2019 a alrededor de 54.000 guatemaltecos vía aérea, tal y como reflejan registros oficiales.

Las deportaciones de guatemaltecos vía terrestre desde México también continúan vigentes pese a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.