Beal dice sentirse orgulloso de que se hable que lo van a cambiar de equipo

Washington (EE.UU.), 29 may (EFE).- Después de que hace unos días se empezara a rumorear que el base de los Wizards de Washington, Bradley Beal, sería trasladado a otro equipo, el jugador dijo que se siente orgulloso de que se hable de él de esa manera porque "es una muestra de que me respetan por mi trabajo".

Desde la semana pasada el New York Daily News informó de que los Nets de Brooklyn han sostenido diálogos para contratar a Beal, quien firmó una extensión de contrato para dos temporadas y 72 millones de dólares, en octubre.

El base dijo que ese tipo de rumores los ha escuchado varias veces, y que "Es interesante. Yo lo veo como una señal de respeto, que he estado haciendo cosas buenas y que los muchachos quieren jugar conmigo".

"Es una sensación increíble. Cuando escuchas que Kyrie (Irving) y KD (Kevin Durant) te quieren, es increíble", dijo.

Indicó que "he echado raíces en DC, me he dedicado a esta ciudad, me encanta aquí, y sería genial saber que podría ganar aquí en lugar de saltar a otro equipo, pero sería ingenuo decir que no pienso en ello cuando surgen estas historias".

Beal dijo que "lo más importante en este momento es que quiero volver a jugar con John (Wall)", su compañero de equipo con los Wizards.

Agregó que "Quiero verlo volver a ese nivel en el que sé que puede estar, especialmente porque mi juego ha crecido mucho (mientras él estuvo fuera). ¿Qué podemos lograr juntos? Estoy tan feliz de que esté sano, trabajando duro".

Wall no ha jugado un partido desde diciembre de 2018 debido a cirugías por espolones óseos y un desgarro del tendón de Aquiles.

Antes de la suspensión de las actividades de la NBA debido a la pandemia del coronavirus, Beal estaba en medio de la temporada más prolífica de su carrera.

Su promedio de puntuación estaba en 30.5 puntos por partido, el segundo después de James Harden, de los Rockets de Houston.

Por eso indicó que lo desgasta mentalmente no saber si la temporada se reanudará, y que en caso de que así sea, de si los Wizards pasarán a la postemporada.

"Pero yo sigo trabajando, quiero mantenerme en la mejor forma y estar preparado por si vamos a volver al campo de juego, y obviamente dar todo de mí para que nuestro equipos vaya a la postemporada, de momento eso es lo que quiero, seguir en busca de n título de la campeones", dijo.