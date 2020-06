Ianis Guerrero volvió a ser un niño en la telenovela mexicana "La Bandida"

México, 1 jun (EFE News).- La telenovela "La Bandida" al fin llega a las pantallas de la televisión mexicana en horario estelar. A propósito de ello, el actor Ianis Guerrero le confesó a Efe que ser parte del elenco fue como volver a ser niño.

"Yo me sentía en un parque de atracciones. En la producción puedes volver a ser un niño, ponerte un traje de charro y subirte al caballo, galopar y disparar", aseguró el también intérprete de "Nosotros los nobles" (2013), quien da vida en esta ocasión a José Hernández "El Bandido".

La telenovela narra la historia real de Graciela Olmos, la Bandida, interpretada por Sandra Echeverría, una mujer revolucionaria cuya vida la llevó por el camino del trafico de alcohol en México, siendo una de las primeras mujeres en serlo, y tiempo después se hizo acreedora de un burdel en la capital.

Guerrero interpreta a un personaje esencial para entender la controvertida historia de Olmos, pues lo que sería una venganza para hacer valer el nombre de sus padres, quienes eran sirvientes en una hacienda y posteriormente asesinados, se convirtió en una historia de amor poco convencional.

"José conoce a Graciela cuando es una niña y él un ladrón con Doroteo Arango (Pancho Villa). Cuando ellos asaltan la hacienda del norte y matan al padre de Graciela, ella promete vengarse y después se reencuentran cuando José y Villa ya son revolucionarios. Sin embargo, en vez de vengarse, ella finalmente se enamora de él y ahí empieza la historia del 'Bandido' y Graciela Olmos", contó.

Según se sabe, después del asesinato de sus padres, Olmos tuvo que huir con su hermano Benjamín a la ciudad y fue acogida por un matrimonio que apoyaba al dictador Porfirio Díaz.

Sin embargo, pronto volvería a la orfandad y sería parte de la servidumbre de un convento, en donde conocería al "Bandido" y tras su boda se convertiría en soldadera.

"José fue el gran amor de Graciela y gracias a él tiene el apodo de 'la Bandida'. Yo creo que fue el hombre que la inspiró a luchar y a no dejarse, juntos hacían una dupla de locura: él un revolucionario, ladrón y ella también. Tuvo que ser fuerte y luego se convirtió en una generala, una mujer muy fuerte con mucho poder", explicó.

Guerrero reflexionó si en la vida real se parece un poco a José Hernández y finalmente encontró ciertas similitudes con él.

"Me encanta la aventura, los caballos, creo que hay que ser valiente en la vida para asumir sus retos, me gustan los riesgos y luchar por los ideales que uno tiene, no dejarse amedrentar. Siempre con respeto, pero ser muy firme", aseguró.

"La Bandida", que se estrena este lunes por Azteca 7, ya había sido presentada en diversos países de Latinoamérica y en algunas plataformas de contenido.

Sin embargo, según relata Guerrero, no había tenido un espacio en la televisión mexicana hasta ahora.

"Ha sido muy sorprendente, evidentemente estamos en esta situación de la COVID que ha traído cosas buenas y cosas malas y debido a que no se puede producir nada desde hace tres meses y que la gente está consumiendo tanto contenido, decidieron estrenarla y en horario estelar", dijo emocionado.

OTROS PROYECTOS

Además de dicha telenovela, Ianis ha estado trabajando en dos producciones más: "El cuartito", dirigida por Marcos Carnevale, que ya está terminada y que debido a la contingencia aún no tiene fecha de estreno e "Hijo de familia", de Rafa Lara, cuya situación actual no permitió que fuera terminado el rodaje.

"'El cuartito' cuenta la historia de 5 viajeros de diferentes nacionalidades que son detenidos y que los llevan al cuartito de migración. Es una situación que evidentemente habla de los estigmas y prejuicios que se tienen en Estados Unidos, pero el tono es en comedia, muy inteligente y muy sincera", explicó.

Mientras que la segunda, además de ser el escritor de la historia, interpreta al protagonista y narra la vida de dos hombres que siguen viviendo en casa de sus padres a los 35 años de edad.

