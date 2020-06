El español Paco Roca entre los nominados a los Eisner, "los Óscar del cómic"

Los Ángeles (EE.UU.), 4 jun (EFE News).- El historietista español Paco Roca lideró este jueves la notable lista de nominados españoles y latinos en los premios Eisner, que están considerados coloquialmente como "los Óscar del cómic" y que se entregan habitualmente durante la Comic-Con.

Y aunque este año no se podrá celebrar esta gran fiesta de la cultura popular de San Diego (EE.UU.) debido a la pandemia del coronavirus, los Eisner anunciaron este jueves sus candidatos de 2020 y desvelarán sus ganadores en julio.

Roca, que el año pasado recibió en la Comic-Con un galardón como homenaje a toda su trayectoria, optará en los Eisner al premio a la mejor edición estadounidense de un cómic internacional por "La casa".

Su compatriota Emma Ríos será candidata al premio a mejor portadista por "Pretty Deadly", mientras que el dibujante español Gabriel Walta está nominado a la mejor serie limitada por su trabajo junto a Jeff Lemire en "Sentient".

El cómic español también contará como aspirantes con Salvador Larocca, candidato a mejor serie por "Doctor Doom" (con Christopher Cantwell); y Manuela Pertega, nominada a la mejor adaptación de otro medio por "Giraffes on Horseback Salad: Salvador Dalí, the Marx Brothers, and the Strangest Movie Never Made" (junto a Josh Frank y Tim Hedecker).

Javi de Castro, que podría llevarse el Eisner al mejor webcómic por "The Eyes", y Miquel Muerto, que será candidato al galardón a mejor nueva serie por "Something Is Killing the Children" (junto a James Tynion IV y Werther Dell'Edera) también figuran entre las opciones españolas de estos premios.

Además, la dibujante estadounidense criada en Zaragoza (España) Rosemary Valero-O'Connell recibió dos nominaciones: mejor publicación para adolescentes y mejor dibujante/entintador por su trabajo en "Laura Dean Keeps Breaking Up with Me" (firmado junto a Mariko Tamaki).

Y una curiosidad de estos Eisner también tiene sello español: la candidatura de Benjamin Fraser al mejor trabajo académico por su volumen sobre el ilustrador español Pere Joan titulado "The Art of Pere Joan: Space, Landscape, and Comics Form".

Por otro lado, la colombiana Lorena Álvarez con "Hicotea" y la estadounidense de origen latino Molly Mendoza con "Skip" se verán las caras por el Eisner al mejor coloreado.

Los brasileños Joe Bennet y Ruy José serán candidatos al premio a mejor serie con continuidad gracias a "Immortal Hulk" (junto a Al Ewing).

Y el costarricense Dan Mora tratará de llevarse el Eisner a la mejor serie nueva con "Once & Future" (junto a Kieron Gillen).

Finalmente, el argentino Julian Totino Tedesco luchará por la distinción al mejor portadista con "Daredevil" y el mexicano-estadounidense Raúl the Third intentará hacerse con el Eisner a la mejor publicación para primeros lectores con "¡Vamos! Let's Go to the Market".

