Tres altos cargos del Seguro Social de México dan positivo a COVID-19

México, 8 jun (EFE News).- Tres altos cargos de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), principal organismo de salud en este país, han sido reportados este lunes como positivos a la COVID-19, informó la institución.

Los tres contagios se informaron este día tras el positivo Zoé Robledo, director del IMSS, quien el domingo por la noche anunció que resultó positivo al coronavirus.

En un comunicado, la institución indicó que derivado de la búsqueda de contactos y de la vigilancia epidemiológica que realiza se llevó a cabo la prueba a estos tres altos mandos, que confirmó su contagio de coronavirus.

El secretario general, Javier Guerrero García; el director de Finanzas, Humberto Pedrero Moreno, y al titular de la Unidad de Evaluación de Delegaciones, Héctor Robles Peiro, resultaron positivos a la prueba.

El reporte señaló que los tres funcionarios se encuentran asintomáticos, en buen estado de salud y desde el confinamiento domiciliario trabajan y coordinan las responsabilidades de sus áreas.

El IMSS dijo que al conocerse los resultados de la prueba, se activó el protocolo epidemiológico con base en el cual se identificaron a los contactos cercanos para darles seguimiento.

El caso de Robledo resulta relevante ya que apenas el viernes estuvo en la conferencia matutina en el suroriental estado de Tabasco con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Este lunes, López Obrador argumentó que la prueba solo debe realizarse a personas con síntomas como tos seca, dolor de cabeza, fiebre y dolor corporal, entre otras.

"No me hago la prueba porque no tengo los síntomas. Afortunadamente estoy bien y me cuido, se guardia la distancia, ahora fui a la gira, en los actos hay muy poca gente, solo medios", justificó López Obrador en su rueda de prensa matutina.

En tanto, el IMSS señaló en la nota que diferentes instalaciones de la institución han sido desinfectadas, además de que se han reforzado las medidas de sana distancia y los protocolos sanitarios de prevención e higiene.