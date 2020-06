Arizona reporta récord de casos de COVID-19 desde el fin del confinamiento

Tucson (AZ), 12 jun (EFE News).- El estado de Arizona reporto este viernes 1.654 nuevos casos de COVID-19, el mayor número de casos reportados en un día desde que el estado puso fin a la orden de permanecer en casa el pasado 15 de mayo.

Los hospitales están operando al 80 % de su capacidad mientras aumenta el número de hospitalizaciones.

Hasta el día hoy el estado reporta un total de 32.918 casos y 1.444 fallecimientos por el nuevo coronavirus.

En las últimas dos semanas Arizona ha reportado un alza todos los días en el número de nuevos casos reportados diariamente. En los últimos tres días se han portado entre 1.400 y 1.600 nuevos casos diariamente.

El número de pacientes con COVID-19 hospitalizados alcanzo un nuevo récord ayer con 1,336 hospitalizaciones, una cifra más alta de las reportadas el miércoles con 1,291.

Durante una conferencia de prensa ayer, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, aseguró que el alza en el número de casos de COVID-19 está relacionada con los esfuerzos a nivel estatal que se llevan a cabo para hacer más pruebas.

El gobernador republicano enfatizó que los hospitales cuentan con la capacidad para atender a nuevos pacientes con COVID-19 y en caso de ser necesario se aumentará el número de camas disponibles.

El aumento en los casos de COVID-19 ha puesto al estado de Arizona en la mira de la nación. Expertos en salud pública cuestionan si el estado terminó demasiado pronto con la orden de permanecer en casa, la cual finalizó el pasado 15 de mayo.

“El virus no se va a ir a ningún lado. No hay una cura, no hay vacuna. Tenemos que aprender a vivir con él y asegurarnos de proteger a las personas más vulnerables en nuestra sociedad”, respondió Ducey a estas críticas durante la misma conferencia de prensa.

El gobernador descartó que se esté considerando un segundo cierre del estado, indicando que los esfuerzos se concentraran en seguir haciendo más pruebas y seguir educando al público sobre las medidas preventivas que deben de tomar como el uso del cubrebocas y lavarse las manos.