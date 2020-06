Gregg Popovich critica a Roger Goodell por ceder ante Trump

San Antonio (EE.UU.), 14 jun (EFE).- Gregg Popovich, entrenador de los Spurs de San Antonio, hizo fuertes críticas a Roger Goodell, comisionado de la NFL, por haber cedido en el pasado ante el presidente Donald Trump por el tema de las protestas de los jugadores durante el Himno Nacional.

Popovich dijo: "Un hombre inteligente dirige la NFL, pero no entendió la diferencia entre la bandera y lo que hace grande al país: todas las personas que lucharon para permitir que (Colin) Kaepernick tuviera derecho a arrodillarse en busca de justicia".

Las declaraciones las hizo el entrenador en una entrevista con el diario The New York Times, que se publicó el sábado.

Consideró que "La bandera es irrelevante. Es sólo un símbolo ante el cual la gente se inclina por razones políticas".

Más adelante en la entrevista indicó que Goodell "se intimidó cuando Trump tocó el tema" de que los jugadores se arrodillaban cuando se interpretaba el Himno Nacional.

El entrenador de los Spurs ha criticado abiertamente al presidente y ha denunciado la injusticia racial en Estados Unidos tras la muerte del afroamericano George Floyd cuando estaba bajo custodia policial, el mes pasado.

En vídeo publicado por los Spurs, a principios de este mes, Popovich dijo que "el país está en problemas".

También señaló a los siete propietarios de la NFL que donaron un millón de dólares cada uno a la campaña inaugural de Trump en el 2016. "Es simplemente hipócrita", dijo al periódico.

"Es incongruente. No tiene sentido. La gente no es ciega. ¿Te diriges a tu equipo y a tus jugadores y les hablas sobre injusticias y democracia y les dices cómo protestar? No entiendo. Creo que (Goodell) se metió en una posición insostenible".

Popovich se refiere a que el 5 de junio, Goodell dio a conocer un vídeo en el que decía que estaba escuchando a los jugadores y que los alentaba "a protestar pacíficamente".

Mientras que Trump respondió a Goodell dos días después, cuestionando en Twitter la declaración del comisionado.

Varios jugadores, blancos y afroamericanos, han dicho que planean arrodillarse para el himno nacional esta temporada para protestar por la injusticia racial.