Martha Higareda habla "De todo un mucho" en un pódcast junto a Yordi Rosado

México, 15 jun (EFE News).- La actriz mexicana Martha Higareda habla de experiencias personales y múltiples temas junto a Yordi Rosado en el pódcast "De todo un mucho", una experiencia que está siendo una motivación para ella en una época compleja para todo el mundo debido a la pandemia del coronavirus.

"Algo que tenemos Yordi y yo es buen sentido del humor y encontramos que podríamos de alguna manera animar a la gente a través de nuestro pódcast. Entonces así es como decidimos lanzarlo y estamos supercontentos de lanzarlo justo ahorita", explicó Higareda este lunes en una entrevista con Efe.

Hasta el momento, "De todo un mucho" cuenta con dos capítulos y este martes saldrá el siguiente. En el programa hablan de "la primera vez, como ligan los hombres o asuntos paranormales".

"Primero hicimos una lista Yordi y yo de lo que nos encanta hablar. Por ejemplo tenemos un episodio que habla de temas paranormales, a mí me han pasado cosas así y hablamos de ese tema en uno de los episodios y vamos a tener un segundo porque le fue muy bien", detalló.

Para la actriz, una de las claves es que ambos presentadores cuentan experiencias propias y debaten sobre temas en los que opinan diferente.

CONOCIMIENTOS Y DIVERSIÓN

En torno a esto surge el debate de dónde está la línea de la privacidad y explicó que lo que hicieron fue hacer un pódcast "no solo anecdotario, sino también ilustrativo", invitando a expertos para que el oyente también se lleve conocimientos además de diversión y entretenimiento.

Además, Higareda reconoció que para el tema de los invitados fue muy importante la presencia de Rosado, quien es productor desde hace muchos años y participó en programas muy exitosos como "Otro rollo" junto a Adal Ramones, y escribió libros de autoayuda para adolescentes, experiencias gracias a las cuales tiene muchos contactos.

El proyecto de este pódcast llevaba tiempo en la cabeza de ambos desde que se conocieron y, después de muchos meses planeando todo, empezó la pandemia del coronavirus. Sin embargo, decidieron continuar y lanzarlo para dar un respiro a los oyentes en medio de tantas malas noticias.

"Nos conocimos y nos caímos superbien nos hicimos buenos amigos y a partir de esa amistad surgió la idea de querer trabajar juntos no sabíamos en qué porque Yordi no quería actuar y yo no podía hacer un programa de radio como tal con él, pero cuando salió la plataforma del pódcast nos dimos cuenta de que era lo perfecto", dijo Higareda.

En Spotify, las cifras de "De todo un mucho" están siendo muy buenas y la plataforma los ha incluido como uno de los pódcast más exitosos del momento.

La actriz consideró que, como mucha gente está encerrada por la cuarentena de la COVID-19, están reclamando contenido que les permita a su vez estar "recogiendo la casa, haciendo ejercicio o limpiando".

"Es como si fuera el Netflix de la radio pero no hay comerciales, es gratis y se puede escuchar cuando quieras y donde quieras", detalló la ahora presentadora.

Para Higareda, trabajar en un pódcast ha resultado revelador. "Me encanta porque la mayoría de la gente me conoce a través de un personaje y aquí (en el podcast) soy yo. No hay más, y si hago un comentario divertido o tonto pues soy yo", dijo.

Asimismo, aseguró que después de la cuarentena seguirán haciendo episodios de "De todo un mucho" ya que están recibiendo muy buenos comentarios de los oyentes, a los que atienden para saber qué quiere escuchar la gente y qué temas han tenido más éxito hasta el momento.

Por último, Higareda destacó que con cada programa pretenden animar al público y recordarles que "hay que mantenerse fuertes y unidos y saber que vamos a salir de esta".

"Son tiempos muy duros y muy difíciles pero hay que tratar de encontrar día a día el lado positivo", terminó.

