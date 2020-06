El legendario Richard Petty da en Talladega su apoyo a Bubba Wallace

Talladega (Alabama, EE.UU.), 22 jun (EFE).- El expiloto de NASCAR Richard Petty llegó este lunes al circuito Talladega Superspeedway (Alabama) para darle su apoyo y solidarizarse con el piloto negro Bubba Wallace, que el domingo encontró una soga colgada del techo en su garaje.

El icono Petty, de 82 años, al que se le conoce con el apodo del 'King' tiene a Wallace como uno de los pilotos que forman parte de su equipo Richard Petty Motorsports.

Petty encabezó todo el apoyo que Wallace ha recibido por parte del mundo de la NASCAR como del resto del deporte profesional, mientras las autoridades investigan el incidente de la soga.

"Para mí lo más importante ha sido estar al lado de mi conductor, abrazarlo y decirle que tiene todo mi apoyo. Lo sucedido el domingo no refleja el verdadero mundo de la NASCAR ni de nuestro deporte", declaró Petty.

El siete veces campeón de NASCAR y propietario del famoso No. 43 de Wallace, que cumplirá 83 años el mes próximo, no había asistido a una carrera durante la pandemia del coronavirus y dijo en un comunicado que estaba "enfurecido por el acto de alguien colocando una soga en el puesto del garaje de mi equipo de carrera".

"No hay absolutamente ningún lugar en nuestro deporte o sociedad para el racismo", escribió el miembro del Salón de la Fama conocido como 'el Rey'.

Petty destacó que "este acto sucio sirve como un recordatorio de cuán lejos tenemos que llegar para erradicar los prejuicios raciales y galvaniza mi resolución de usar los recursos de Richard Petty Motorsports para crear un cambio. Esta persona enferma que perpetró este acto debe ser encontrada, expuesta y expulsada rápida e inmediatamente de NASCAR".

El legendario expiloto reiteró en su comunicado que "creo en mi corazón que este acto despreciable no es representativo de los competidores que veo cada día en el área de garajes de NASCAR. Estoy hombro con hombro con Bubba, ayer, hoy, mañana y todos los días en adelante".

Las autoridades dijeron este lunes que el FBI investiga el descubrimiento de la soga, y la gobernadora de Alabama, la republicana Kay Ivey, también condenó de forma enérgica la acción, mientras que reiteraba que para nada reflejaba el sentir de la sociedad de su estado.

Talladega es una de las paradas más estridentes en el calendario de NASCAR, pero la pandemia llevó a la serie, como todos los deportes, a prohibir o limitar drásticamente a los aficionados durante meses.

Con solo 5.000 aficionados permitidos, la escena de la carrera fue una desviación dramática de la norma de Talladega con mucho espacio para el distanciamiento social y el uso de mascarillas faciales para todas las personas presentes en el circuito.

A los aficionados no se les concedió acceso al área interior del circuito o la restringida del garaje de la Copa NASCAR. Bajo estrictas pautas de salud nuevas, un número muy limitado de personas puede acceder al garaje donde se guardan los automóviles.

Eso incluiría miembros de la tripulación para cada uno de los 40 equipos, empleados de NASCAR, miembros del personal de Talladega y cualquier tripulación de seguridad o guardias de seguridad contratados.

Los pilotos ni siquiera pueden ingresar al garaje, sino que van directamente desde sus autocaravanas a los autos de carreras para conducir. Nunca fueron llamados a los autos el domingo debido a la lluvia.

Otro expiloto de NASCAR Dale Earnhardt Jr. también acudió a Twitter para ofrecer su apoyo a Wallace, de 26 años, el único piloto negro que hay en la competición, a raíz del incidente del domingo.

"No me preocupo por nuestro deporte. Tengo confianza en que el liderazgo de NASCAR encontrará quién hizo esto y continuará empujándonos en la dirección correcta. Me preocupo por Bubba. Espero que Bubba se sienta amado y apoyado. Sigue enviándole ese amor y apoyo. Lo necesita ahora más que nunca", escribió Earnhardt Jr. en su mensaje de Twitter.