Corte desbloquea la deportación expeditiva de indocumentados

Chicago (IL), 23 jun (EFE News).- Una corte federal de apelaciones dictaminó este martes que el Gobierno puede acelerar la deportación de indocumentados, un fallo que ha llevado a los demandantes a prometer que proseguirán la vía judicial para anular ese programa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Un panel de tres jueces de la corte de apelaciones del Distrito de Columbia anuló el fallo de un tribunal de primera instancia, que había bloqueado el programa en septiembre pasado.

En ese momento, el DHS intentó cambiar la "remoción expeditiva" que se aplicaba a los indocumentados que eran detenidos dentro de las 100 millas en la frontera sur y en las dos semanas precedentes.

Una demanda encabezada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU) consiguió un amparo que evitó la ampliación del programa a "todos los individuos sin documentos que hayan residido en Estados Unidos durante menos de dos años".

El fallo de la corte federal sostenía que la expansión era "arbitraria y caprichosa" y violaba la Ley de Procedimientos Administrativos (APA).

El Gobierno apeló y en su fallo de hoy la corte argumentó que cuando el Congreso aprobó el programa de deportación expeditiva en 1996, como parte de la Ley de Reforma sobre la Inmigración Ilegal, la secretaría de Seguridad Nacional fue autorizada a expandirlo sin atenerse a las disposiciones de la APA.

"La decisión es del secretario, y él tiene todo el poder para expandir o contraer" el programa, dictaminaron los jueces al levantar el fallo de primera instancia.

ACLU y los demás patrocinadores de la demanda declararon hoy que la decisión de la corte de apelaciones es "la primera ronda de nuestra lucha" contra la decisión de la Administración Trump.

La corte dictaminó "que nuestra demanda fue propiamente presentada y puede proceder y ahora vamos a tratar de bloquear nuevamente esta política cruel", dijo en un comunicado el abogado de ACLU, Anand Balakrishnan.

Por su parte, Kristin Macleod-Ball, del American Immigration Council, aseguró que "esta no es la última palabra" en el asunto.

Los activistas prometen continuar la lucha en las cortes para evitar que cientos de miles de personas sean expulsadas de EE.UU sin ningún recurso legal.

La demanda fue presentada en representación de las organizaciones proinmigrantes Make the Road New York, La Unión del Pueblo Entero (LUPE) y We Count!