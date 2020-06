Becky G. se suma a la Fundación Latin Grammy para dar charlas sobre música

Miami, 25 jun (EFE News).- Becky G. debutará el próximo martes como profesora en la primera edición de un programa de la Fundación Cultural Latin Grammy dedicado a estudiantes de secundaria interesados en desarrollar una carrera en la industria de la música.

La cantante, de raíces mexicanas, participará en una sesión de preguntas y respuestas con más de 1.000 estudiantes de Estados Unidos y Puerto Rico, además de ofrecer una presentación musical que se transmitirá de forma gratuita a partir de las 3 de la tarde, hora de Miami, en el canal de YouTube de los Latin Grammys.

“Estoy muy emocionada de unirme a la Fundación Cultural Latin GRAMMY durante su primer programa virtual de Latin GRAMMY En Las Escuelas. Con el transcurso de los años, su labor de cultivar el talento de jóvenes creadores de música y empoderarlos me ha inspirado muchísimo, y estoy muy entusiasmada de unirme a su misión de hacer aportes a nuestra comunidad por medio de lo que más amo, la música”, dijo la artista en un comunicado.

El programa forma parte de la iniciativa con la que la Fundación, en conjunto con la Ford Motor Company Fund, ha entregado instrumentos musicales y promovido charlas de reconocidos artistas de habla hispana a más de 7.000 estudiantes en Estados Unidos y Latinoamérica.

Los músicos, cantautores e intérpretes que han participado de la iniciativa son, entre otros, David Bisbal, Miguel Bosé, Calle 13, Pedro Capó, Chyno y Nacho, Silvestre Dangond, Fonseca, Luis Fonsi, Kany García, Gente de Zona, Jesse y Joy, Natalia Lafourcade, Poncho Lizárraga, Prince Royce, Gilberto Santa Rosa, Olga Tañón, Diego Torres, Carlos Vives y Sebastián Yatra.

Las escuelas beneficiadas desde 2014 han estado situadas en las ciudades estadounidenses de Dallas, Las Vegas, Los Ángeles, Chicago, Miami y Nueva York, además de Buenos Aires, Ciudad de México, y las puertorriqueñas Arecibo, Humacao y San Juan.

La Fundación informó que los estudiantes que participarán en la transmisión son alumnos de, entre otros, Los Angeles High School y Huntington Park High School (Los Ángeles); Ronald W. Reagan Doral Senior High School, Southwood Middle School Center for the Arts, Hialeah Senior High School (Miami), la Afro Latin Jazz Academy of Music (Nueva York), W.E. Greiner Exploratory Arts Academy (Dallas, Texas), Jovita Idár K-8 y Victoria Soto High School (Chicago)

Además, participarán alumnos de las escuelas puertorriqueñas Programa Música 100 x 35, Escuela Especializada Libre de Música de Arecibo, Escuela Especializada Libre de Música de Humacao y la Antonini de Yauco y la Escuela Especializada en Bellas Artes Ernesto Ramos. De México estará la Escuela Secundaria Técnica 31 “Roberto Medellín” y Las Tunas ONG de Argentina.

