En EEUU hay 14,6 millones de propiedades en riesgo sustancial de inundarse

Miami, 29 jun (EFE News).- Al menos 14,6 millones de propiedades inmobiliarias en los Estados Unidos corren "un riesgo sustancial de inundarse", según la organización sin ánimo de lucro First Street Foundation, que lanzó este lunes la herramienta tecnológica FloodFactor para hacer más accesible toda la información.

El cálculo de esta organización es casi un 70 % mayor al de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), que cifra en 8,7 millones las propiedades en riesgo alto de inundación.

Eso significa que casi seis millones de hogares y propietarios "sobrestiman o desconocen el riesgo al que están sometidos", afirma First Street Foundation.

Después de analizar más de 142 millones de hogares y propiedades a lo largo de todo el país la fundación aseguró que esta discrepancia se produce porque en este estudio se han incluido elementos como datos climáticos, mapas de precipitaciones y áreas que FEMA no ha considerado.

Al incluir factores relacionados con el cambio climático como el aumento del nivel del mar, la temperatura del planeta o los cambios en los patrones de las precipitaciones, el modelo de la fundación determinó que las propiedades en riesgo aumentarán hasta los 16,2 millones para 2050.

El jefe de datos de la fundación, Ed Kearns, explicó en un comunicado que "en lo que se refiere a ingeniería medioambiental hay un concepto conocido como estacionalidad" con el que se asume que "el día de hoy va a ser igual que el de ayer y que el de mañana será igual que el anterior".

"Este concepto solía funcionar, pero con un medio ambiente en constante cambio esta es una suposición errónea que ya no funciona. El método de FEMA asume la estacionalidad, mientras que el modelo de First Street no lo hace", añadió Kearns.

La aplicación, disponible por el momento en la página web de la fundación, permite a los usuarios analizar las diferentes regiones y municipios del país y determinar cuál es el riesgo y la probabilidad de sufrir una inundación.

Según los datos recabados por la organización, las inundaciones son el desastre natural más caro para los estadounidenses que han tenido que pagar más de un billón ("trillión" en inglés) de dólares teniendo en cuenta la inflación desde 1980 y que afecta a más de 21,8 millones de propietarios.

FLORIDA LA REGIÓN MÁS AFECTADA

El llamado Estado Soleado es el lugar del país más afectado por esta situación dada la afluencia de los huracanes, el aumento en el nivel del mar o las tormentas tropicales y, actualmente, hay 2,6 millones de propiedades en riesgo, una cifra que en apenas 30 años aumentará hasta más 3,1 millones.

La ciudad con mayor riesgo de inundación es Cape Coral, un municipio al suroeste de Florida con cerca de 190.000 habitantes, según estimaciones del censo, y en donde hay más de 90.000 propiedades en riesgo.

Además, cinco condados de Florida, entre los que se encuentran el de Lee, Miami-Dade, Charlotte, Broward y Palm Beach, se sitúan en el top diez con el mayor número de propiedades en riesgo de inundación.

Una de las grandes preocupaciones en el estado es el aumento del nivel del mar que está directamente relacionado con las inundaciones, aunque en otros lugares de los Estados Unidos este factor también es motivo de alarma.

En pueblos como Gran Isle, en Louisiana, el nivel del mar crecerá más de 64 centímetros (25,2 pulgadas) en las próximas tres décadas, mientras que en ciudades como Galveston (Texas) o una aldea como Lewisetta (Virginia) crecerá más de 38 centímetros (15,3 pulgadas).

Aunque los riesgos de inundación no se pueden "eliminar por completo" hay soluciones que First Street plantea para minimizarlo como inversiones en infraestructuras que "pueden ayudar a reducir el impacto".