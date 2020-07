Arizona es el mayor foco global de contagios, según el New York Times

Miami, 8 jul (EFE News).- La espiral de casos confirmados de coronavirus registrados en la última semana en Arizona ha llevado a este estado del suroeste a encabezar la lista de regiones y países con las mayores tasas de contagios per cápita, de acuerdo a un recuento del diario The New York Times.

Un análisis del rotativo difundido este miércoles coloca a Arizona en lo más alto de una tabla de nuevos casos dados a conocer en los últimos siete días ajustado al tamaño de las poblaciones, con unos 3.300 casos por millón de residentes.

Le sigue Florida, con unos 2.700 nuevos contagios por millón de residentes, y Carolina del Sur, con 2.300.

Recién en la cuarta posición aparece Baréin, país situado en el Golfo Pérsico, en Asia, y que presenta una tasa de 2.200 casos por millón de habitantes.

En las primeras diez posiciones aparecen siete estados de EE.UU., y solo tres países con importantes brotes, Qatar (1.800 casos) y Omán (1.700 casos), además de Bahrein.

El diario destaca que estos tres países tienen "un gran número de trabajadores migrantes de bajos salarios que no son ciudadanos", y que "a menudo viven en espacios reducidos, con servicios sociales deficientes, y muchos han contraído el virus".

Arizona, Florida, Texas y California han registrado en las últimas semanas considerables repuntes de contagios que han empujado a que EE.UU. supere este miércoles la barrera de los 3 millones de casos del virus.

Según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, el país ha registrado hasta ahora un total de 3.009.611 contagios y 131.594 fallecidos.

Detrás del estado de Nueva York, que registra 398.237 casos confirmados, California es el segundo con 284.139, Texas es el tercero, con 216.026, y Florida es el cuarto con 213.794.

Arizona registra hasta hoy 108.031 casos confirmados y 1.963 muertes.