Carolina Gaitán se abraza a la bachata para pasar la angustia de la pandemia

Miami, 9 jul (EFE News).- Para la cantante y actriz colombiana Carolina Gaitán la bachata fue la mejor respuesta a su despedida del personaje de Catalina en "Sin senos sí hay paraíso" y A la angustia de la pandemia.

"Yo soy firme creyente de que la música cura y ante todo lo que estamos pasando decidí que era la hora de volver a sacar una canción y qué mejor que una bachata", dijo Gaitán en una entrevista con Efe al hablar de su canción "Cerquita del mar".

El tema, que escribió en una tarde con el compositor y productor Pablo Benito, representa su medicina contra la preocupación con "todo lo que está pasando en este momento tan pesado".

"Unos minutos de escape a la playa, que es el mejor lugar del mundo para aliviar las penas", indicó.

"Es la primera vez que trabajo tan rápido y creo que fue como sacar mi refugio interno y dárselo al público por para cuando lo necesiten. Cada vez que alguien me ha dicho que la canción los ha ayudado me hace mucho bien", agregó la artista que lleva desde marzo refugiada en el apartamento que comparte con su esposo, Nicolás Moreno, en la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.).

Ha sido justamente este el mensaje que ha recibido en la mayoría de los comentarios en las redes sociales en referencia a la canción y al video que la acompaña.

Gaitán se siente "agradecida" de la recepción que ha tenido "Cerquita del mar", pues "la canción nació orgánicamente así, como es, una bachata".

Esta es, precisamente, la primera vez que La Gaita, como la conocen sus fans, experimenta con este ritmo dominicano, que está dominado por intérpretes masculinos.

"Eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de dejarla así como bachata, el que no haya casi mujeres en ese género. Me pareció que era la hora de que pusiéramos nuestra bandera ahí", expresó.

LA DESPEDIDA DE CATALINA

Gaitán lleva casi 20 años ante las cámaras. En 2002 se dio a conocer en Colombia al ganar el reality "Popstars", lo que la convirtió en parte del grupo femenino "Escarcha". Su papel más destacado al inicio de su carrera fue en la serie de Nickelodeon "Isa TKM", donde interpretó a Catalina, la antagonista de la historia.

Sin embargo, fue otra Catalina la que la convirtió en una estrella internacional: entre 2016 y 2019 encarnó a una mujer con ese nombre en cuatro temporadas de la serie "Sin senos sí hay paraíso" de la cadena Telemundo.

"Fue el papel que he hecho por más tiempo y el que más me sorprendió", reconoció la artista sobre Catalina Marín Santana, la hija de Doña Hilda Santana y Albeiro Marín, interpretados por Catherine Siachoque y Fabián Ríos.

"Fue un personaje maravilloso, pero la verdad lo que más extraño son a mis compañeros. Sigo en contacto cercano con ellos, pero sí me hacen falta", reconoció.

Desde entonces desarrolló dos proyectos que dice atesorar: Uno de ellos fue la obra de teatro musical "Vida porque solo hay una", un monólogo que presentó en Colombia y en Miami. Además, encarnó a Manuelita Sáenz, la pareja de El Libertador Simón Bolívar, en la serie de televisión colombiana "Córdova, un general llamado arrojo".

LA MÚSICA Y SUS PROYECTOS NO PARAN

En todo este proceso de liberación y de expandir más su horizonte, la artista reconoce que se ha enfrentado a la "mezcla de emociones" que ha representado el obligado encierro impuesto por las autoridades para contener el coronavirus.

La obvia preocupación por la salud de todos y obviamente de su familia la ha tenido "muy angustiada", pero también cree que, en lo personal, la situación le ha regalado una especie de luna de miel con su marido. "Nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos. Ha sido increíble", reconoció.

En lo profesional, la Gaita también estaba comenzando un proyecto cuando todo se paralizó con las medidas para contener la pandemia del coronavirus. Asegura no tener permiso para hablar del tema, pero se nota que le frustró el tener que dejarlo.

Sin embargo, agradece el poder contar con su música para expresarse, pues, finalizó, "es algo que se puede hacer desde cualquier parte y no hay pandemia que la pare".

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/3gL6uyK). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.