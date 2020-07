Goya Foods enfrenta un "boicot" latino tras alabanza de su presidente a Trump

Nueva York, 10 jul (EFE News).- La empresa alimentaria de origen hispano más grande de EE.UU., Goya Foods, enfrenta este viernes una llamada al boicot por parte de la comunidad latina, encabezada por figuras políticas como Alexandria Ocasio-Cortez o culturales como Lin-Manuel Miranda, después de que su consejero delegado, Robert Unanue, alabara como un "líder" al presidente Donald Trump.

"Estamos todos bendecidos (...) por tener un líder como el presidente Trump, que es un constructor. Y eso es lo que hizo mi abuelo, vino a este país a construir, crecer, prosperar. Tenemos un increíble constructor y oramos por nuestro liderazgo, nuestro presidente y nuestro país", dijo este jueves Unanue, de 74 años, en la Casa Blanca.

Las palabras de Unanue, nieto de una pareja de inmigrantes españoles que abrieron una tienda de barrio en Nueva York en 1936, hoy imperio alimentario internacional, han corrido como la pólvora entre la comunidad latina, su principal base de consumidores y a la que Trump ha criticado desde el inicio de su campaña y hostigado a través de la política migratoria.

Entre los primeros en reaccionar estuvo la organización proinmigrantes United We Dream (UWD), que inició una recogida de firmas para "boicotear" a Goya Foods, tachando de "inaceptable" el apoyo del máximo ejecutivo a un mandatario "que no ha dejado de atacar a los inmigrantes, la gente Latinx, la gente negra y toda la gente de color desde el día 1".

#BOYCOTTGOYA

Miles de usuarios llamaban a la represalia este viernes en la red social Twitter con etiquetas como #Goyaway (Goya lejos) o #BoycottGoya, entre ellos políticos demócratas como la congresista de origen puertorriqueño Alexandria Ocasio-Cortez, que ironizó: "Oh, mirad, este es el sonido que hago al buscar en Google cómo hacer tu propio adobo", en referencia a los productos para adobar que vende la marca.

Julián Castro, excandidato presidencial demócrata y exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano en el Gobierno de Barack Obama, de ascendencia mexicana, señaló que los productos de Goya "han sido un básico de muchos hogares latinos durante generaciones" pero lamentó que Unanue "alabe a un presidente que villaniza y ataca maliciosamente a los latinos por beneficio político".

"Los estadounidenses deberían pensarlo dos veces antes de comprar sus productos", agregó Castro, a quien le contestaron sus seguidores revelando que habían sido consumidores toda la vida y haciendo declaraciones del tipo "no voy a comprar nunca más" o compartiendo recetas de los sazonadores más populares.

Entre los últimos en sumarse a la campaña de boicot está el actor y dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, que ha hecho gala de su humor para expresar su indignación: "Aprendimos a hacer pan durante la pandemia, podemos aprender a hacer nuestro propio adobo con pimienta. Bye".

Su compañero en la obra "Hamilton", el actor Javier Muñoz, también de origen puertorriqueño, se pronunció con una referencia al boicot y un simple "Adiós, Goya".

Asimismo, la modelo y presentadora estadounidense Chrissy Teigen, con influencia en el mundo culinario, se refirió a los comentarios de Unanue con una declaración expletiva y añadió: "Una vergüenza. No me importa lo buenos que están sus frijoles. Bye Bye".

"SUPRESIÓN DEL DISCURSO"

Goya Foods, a la que Efe ha solicitado reacción sin respuesta, publicó esta mañana un tuit en su perfil oficial de Twitter en el que anunciaba que ha entregado dos millones de libras (casi 500 toneladas) de comida a bancos de alimentos en todo EE.UU. para ayudar a las familias impactadas por la COVID-19.

En una aparición en el canal Fox News este viernes por la mañana, Unanue declaró que la llamada al boicot es una muestra de "supresión del discurso" y agregó que en 2012 acudió a la Casa Blanca para una colaboración alimentaria con el Gobierno del demócrata Barack Obama y entonces no se le criticó como ahora.

"No me disculpo, especialmente si soy llamado por el presidente de EE.UU. No vas a decir, 'no, lo siento, estoy ocupado, no, gracias'. No les dije eso a los Obama y no le voy a decir eso al presidente Trump", sostuvo.

Unanue estuvo en la Casa Blanca con Trump este jueves para "participar en la Iniciativa de Prosperidad Hispana", una orden ejecutiva que firmó el presidente dirigida a mejorar el acceso de los hispanoamericanos a oportunidades educativas y económicas, según indicó la compañía en un comunicado posterior en el que no mencionó la polémica.

En apoyo a Goya y a su principal ejecutivo, también se ha convertido en tendencia en las redes sociales la etiqueta #BuyGoya (Compren Goya) apoyada por consumidores que, generalmente, están criticando a la "izquierda" y mostrando apoyo al Partido Republicano, aunque muchos cibernautas favorables al boicot bromean con que, realmente, el motivo es que quienes apoyan a Goya lo hacen porque "no saben cocinar".