Tiger Woods admite que dejó de competir por seguridad ante el coronavirus

Dublin (Ohio, EE.UU.), 14 jul (EFE).- Tiger Woods, que tiene previsto competir en el Memorial Tournament, reconoció este martes que su alejamiento de la competición del PGA Tour se debió a que decidió darle prioridad a su seguridad ante la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, admitió que fue una decisión difícil porque siempre tuvo la tentación de haber vuelto antes, aunque se impuso su plan inicial de esperar y ver cómo se desarrollaban los primeros cinco torneos desde el regreso del PGA Tour.

"Sentí que era mejor quedarse en casa y estar a salvo", declaró Woods, cinco veces campeón del Memorial. "Estoy acostumbrado a jugar con muchas personas a mi alrededor o que tienen una comunicación directa conmigo, y eso no solo me pone en peligro a mí mismo, sino a mis amigos y familiares, y simplemente he estado en casa, entrenando y cumpliendo con el distanciamiento social".

Además admitió que jugar sin espectadores en el campo donde ha competido durante 20 años será algo "difícil", pero a la vez tiene ya perfectamente asumida la nueva realidad que se da dentro del PGA Tour, que ya confirmó que por lo que resta de la temporada 2019-20 seguirá sin haber público en los campos.

El Memorial será el primer evento de gira de Woods desde el 16 de febrero cuando jugó en la ronda final del Genesis Invitational, e hizo 77 golpes y fue el último entre los que hicieron el corte.

El pasado mayo, Woods se asoció con el exmariscal de campo de la Liga Nacional de Fútbol Americano, Peyton Manning, para jugar contra Phil Mickelson y el también pasador de los Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, en un partido benéfico de recaudación de fondos de ayuda a los afectados por el coronavirus.

Ningún jugador en la competición del PGA Tour tiene un mayor número de seguidores que Woods, campeón de 15 torneos mayores, pero ahora la nueva realidad será muy diferente y es algo que ya tiene asumido, pero que tendrá que experimentarlo desde este jueves cuando comience su participación en el Memorial.

Woods adelantó que su condición física es muy buena dado que el descanso le ha permitido superar la rigidez de espalda que sufría cuando jugó en el torneo Genesis de California.

"Me siento mucho mejor que entonces", comentó Woods. "He podido entrenar y concentrarme en volver a tener el ritmo que exige un torneo, mientras también he mejorado desde el partido benéfico por lo que hoy ha sido muy divertido completar una ronda junto con Justin Thomas".

Woods ocupa el puesto 41 en la clasificación de la Copa FedEx y el 14 en el Ranking Oficial Mundial de Golf, posiciones que, dijo, espera mejorar a medida que incremente su participación en los próximos torneos.

También se le preguntó a Woods qué pensaba sobre el movimiento "Black Lives Matter" y la reacción ante la muerte George Floyd, el hombre negro que falleció bajo custodia de la policía de Minneapolis, el pasado 25 de mayo.

"Creo que el cambio es fantástico siempre que hagamos cambios sin lastimar a los inocentes, y desafortunadamente eso ha sucedido. Esperemos que no ocurra en el futuro, pero un movimiento y un cambio son fantásticos", comentó Woods.

Wood aseguró que, desafortunadamente, "hemos perdido vidas inocentes en el camino y esperamos no perder más en el futuro a medida que avanzamos en el establecimiento de una sociedad más justa".