Aloe Blacc regresa con disco más personal con el que explorará ritmos latinos

México, 17 jul (EFE News).- El cantante estadounidense Aloe Blacc ha decidido dejar atrás las historias impersonales en sus canciones con un disco en el que explora sus propias vivencias como padre y esposo y en el que también conecta con sus raíces al explorar ritmos latinos e incursionar en el español.

"Con 'I do' aprendí que no había sido muy íntimo con las letras de las canciones que había estado escribiendo, trataba incluso de evadir mis historias personales, pero por fin tomé esta oportunidad de compartir algo que está realmente cerca de mi corazón y esta canción está dedicada a mi esposa por 10 años de casados", comentó Blacc en entrevista con Efe.

Sin embargo, no por eso ha dejado de mandar un mensaje positivo con su música pues sigue hablando de temas motivacionales como es el caso de su último sencillo titulado "My way".

"Es una canción de autodeterminación, de ir por tus sueños y tratar de alcanzar tus metas no importa cuales sean los obstáculos. Es el tipo de canciones que me gusta escribir, mis canciones del pasado como 'The man', 'I need a Dollar' o 'Wake me up', siguen este tema de afirmación, aspiración y motivación", señaló.

Tras siete años de su último disco original "Lift your spirit" (2013) el compositor se prepara para mostrar su nuevo material que llevará por nombre "All love everything", un espacio en el que explorará sus relaciones familiares y un poco del resultado de su experiencia como padre y esposo, que ahora quiere compartir con sus seguidores.

"Es un álbum mucho más personal en cuanto a la relación con mi familia, mi esposa, mis hijos y mis padres. Mando un mensaje de unión que coincide perfecto en estos tiempos en los que muchos de nosotros que estamos en cuarentena estamos más cerca de nuestra familia", afirmó.

Y eso queda demostrado cuando se le pregunta por qué tardó tanto en lanzar un nuevo disco.

"La respuesta rápida es que mi hija tiene casi siete años, cuando tuvimos a nuestro primer hijo quería estar presente y creo que ese enfoque de ser un padre y tener una familia fue mi meta y la música también es mi meta y mi carrera, pero no quería perderme la crianza de mis hijos", narró.

VISITA SUS RAÍCES

En este disco, también se podrá escuchar por primera vez a Aloe en español y aunque fue precisamente el tema "I do" el que versionó a este idioma, esto no es lo único "latino" que se podrá escuchar en la producción pues también experimentará con los ritmos de la región.

"Hay dancehall, ritmos del caribe, salsa, soul, americana, hip hop, bossa nova" adelantó.

Su cercanía con la cultura latina se debe a que sus padres son de Panamá, por lo que asegura que esta música ha sido gran influencia en su vida.

Blacc reconoció que no tiene un español muy fluido, pero en sus planes está seguir cantando en ese idioma por lo que planea "traducir el mayor número de canciones posible".

El disco ya está terminado, pero aún no cuenta con fecha de lanzamiento, lo que sí sabe es que primero saldrán tres sencillos más antes de la presentación total de su nuevo material.

Además de hacer más música, el cantante ha aprovechado su tiempo durante la pandemia para trabajar con activistas y líderes de distintas organizaciones para cambiar las leyes en Estados Unidos y que la violencia policial sea castigada.

"Creo que los artistas deberían tener un rol en estas cosas. Cuando los artistas están en silencio permiten que la violencia y el odio continúen, pero tenemos una voz y acceso a muchos oídos deberíamos poner nuestro corazón en donde está nuestra voz y compartir con nuestra audiencia para poder hacer cambios", opinó.

Blacc espera hacerse un espacio para viajar a Latinoamérica y crear lazos más fuertes en estos países. También quiere crear una línea de ropa y hacer un proyecto de realidad virtual. Sin embargo, estos planes se encuentran paralizados debido a la pandemia de la COVID-19 que ha azotado a todo el mundo.

