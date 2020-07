"Mighty Oak" apela a la nostalgia del cine de los 90 de la mano de latinos

Miami, 21 jul (EFE News).- Los actores Carlos y Alexa PenaVega tienen muchas cosas en común. Ambos nacieron en la década de los 90, fueron actores infantiles y juveniles, tienen padres latinoamericanos y forman parte del elenco de la película "Mighty Oak", que apela a la nostalgia de su generación "de la mejor forma".

Así lo expresaron en una entrevista con Efe los actores, conocidos por sus fanáticos como Carlos Peña, integrante de la banda "Big Time Rush" y Alexa Vega, protagonista de la serie de películas "Spy Kids".

Cuando se casaron decidieron unir sus apellidos. Por eso ahora son los PenaVega, al igual que sus hijos Ocean y Kingston de 3 y 1 año de edad, respectivamente.

"Mighty Oak" es uno de esos proyectos ideales para los PenaVega, que prefieren participar en proyectos "que aporten algo" y que les permita estar juntos pues no les "gusta separar la familia". Además, desde que recibieron la propuesta quedaron encantados.

"Es un guión lleno de esperanza, ligero. En esos momentos nos habían llegado otros proyectos, pero eran más pesados, oscuros y tal y como se dieron las cosas, la película ofrece un buen rato y un buen mensaje, dos cosas muy necesarias en estos momentos", recordó Alexa.

Para Carlos, "Mighty Oak" es una contribución a esa necesidad de "tener más programación para ver en familia".

El actor además agregó que "hay mucha nostalgia por esas películas de los 90, que estaban llenas de mensajes y combinaban el humor y el drama de una manera balanceada. Eso ya era antes de COVID, ahora muchísimo más".

Producida y dirigida por Sean McNamara, la película cuenta la historia de un niño llamado Oak, quien conoce a un grupo de músicos que están en duelo por la muerte de su cantante.

"Aunque hay un par de malas palabras, yo dejaría que mis hijos vean la película y es algo que me llena de orgullo, participar en proyectos que les pueda enseñar a ellos. Creo que el mundo necesita más películas así", afirmó el artista.

La cinta que está asentada en la ciudad californiana de San Diego y tiene importantes acentos latinos que describen la vida en la frontera, no llegó a los cines debido al cierre de las salas por la pandemia del coronavirus, sin embargo, puede alquilarse o comprarse en las plataformas de streaming.

Carlos interpreta a Pedro, uno de los músicos de la banda y el que reconoce que Oak pareciera ser su amigo reencarnado. Por su parte, Alexa es la madre del niño, quien está enferma y no lo puede cuidar como debería.

"Es parte del mensaje que me gusta. Muchos la van a ver como una drogadicta, pero en realidad es una mamá que no tiene cómo financiarse el tratamiento que le permitiría estar saludable y cuidar a su hijo. Oak lo entiende y por eso la cuida y hace lo que sea para que esté bien. Hay muchas madres así, que necesitan ayuda", subrayó la artista.

CARRERAS JUVENILES

Los PenaVega forman parte del pequeño club de artistas que lograron pasar de una carrera infantil o juvenil a la adultez sin descarrilamientos personales o profesionales.

"Los dos venimos de familias de inmigrantes”, respondió Carlos a la pregunta de cómo habían evitado los escándalos que han plagado esa transición en muchos de sus colegas.

Para ambos, el ejemplo de sus padres ha sido esencial a la hora de transitar "de una forma equilibrada" esa etapa en la que la fama y la inmadurez producen resultados terribles.

"Yo soy hijo de un venezolano español y de una dominicana", indicó el actor, mientras que Alexa es de padre colombiano.

La pareja asegura que recibieron de sus padres una "ética del trabajo y la certeza de que puedes lograr lo que te propongas, pero solo si trabajas mucho".

SOCIOS EN TODO

La única vez que los PenaVega no estaban en el mismo bando fue cuando ambos compitieron en la competencia de baile estadounidense "Dancing With The Stars". Pero incluso en ese periodo se notaba que se apoyaban el uno al otro.

"Nosotros nos damos consejos en cuanto a los proyectos que nos convienen y tenemos muy claro cuál es nuestra prioridad", afirmó Carlos.

De hecho, Alexa fue una de las fans más emocionadas en el reencuentro virtual que tuvo hace dos semanas con sus compañeros de la banda estadounidense Big Time Rush.

Además afirmaron que comparten la meta de "dominar el español hablado. Lo entendemos y con la familia saltamos del inglés al español, pero nos falta profesionalmente".

