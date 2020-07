Más de 15.000 horas de grabación y una conclusión: hay menos tiburones

Fotografía de 2017 cedida por el proyecto Global FinPrint donde se observan unos tiburones nadando en la zona de la Polinesia francesa en el océano Pacífico. EFE/Global FinPrint /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Fotografía de 2017 cedida por Wildlife Conservation Society donde aparecen unas personas revisando las estaciones submarinas de vídeo a control remoto (BRUVS) en una playa de Kenia, África. EFE/Wildlife Conservation Society /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Fotografía de 2019 cedida por Vulcan Inc donde aparecen dos personas soltando una estación submarina de vídeo a control remoto (BRUVS) en el mar de Hawai, (EEUU). EFE/Vulcan Inc /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS