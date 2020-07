3-1. Medina, Castellanos y Moralez ponen al New York City en los cuartos

Alexander Callens: "Jugamos al ciento por ciento y con una gran organización"

Orlando (EE.UU.), 26 jul (EFE).- El defensa peruano Alexander Callens, uno de los grandes protagonistas del partido que esta noche su equipo, el New York City, ganó por 3-1 al Toronto FC, en los octavos de final del Torneo Regreso de la MLS, declaró que habían jugado al ciento por ciento y con una gran organización.

"Sabíamos la importancia que tenía para nosotros el partido, que era una reivindicación, y para ganarlo, ante un rival muy bien establecido, debíamos salir al campo y dar el ciento por ciento y eso fue lo que sucedió", declaró Callens en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El defensa peruano, que disputó el partido número 100 con el New York City, dijo que el haber logrado esa marca es porque todo el equipo le ayudó y sobre todo la afición.

"No lo había pensado hasta ayer, sábado, que me lo dijeron, pero es el resultado de todo el cuidado que he recibido del equipo y aunque siempre trabajo en el día a día, dándolo todo en los entrenamientos y partidos, pero no tendría ningún problema con jugar otros 100 partidos más", comentó Callens, de 28 años. "Pero sobre todo disfrutar al máximo", apostilló.

Callens destacó que ahora lo importante era seguir demostrando seguridad en la defensa y aprovechar la gran confianza que habían recuperado tras la victoria conseguida.

"Hicimos la estrategia perfecta de controlar el balón, ante un equipo que le gusta moverlo largo y a las espaldas de los defensas, y ahí estuvo la clave de la victoria", señaló el jugador nativo del Callao. "Esta vez sí hubo recompensa a la gran labor que realizados como equipo", valoró.