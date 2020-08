6-5. Piratas rompen la racha de siete derrotas seguidas con triunfo ante Mellizos

Pittsburgh (EE.UU.), 6 ago (EFE).- El bateador emergente Kevin Newman, con un out en la novena entrada, pegó sencillo impulsador que permitió este jueves a los Piratas de Pittsburgh venir de atrás y vencer por 6-5 a los Mellizos de Minnesota, que rompieron racha de siete derrotas consecutivas.

Horas después de que las Grandes Ligas implementaran pautas de distanciamiento social más estrictas, Newman y sus compañeros de equipo las incumplieron brevemente para celebrar.

De nuevo, los Piratas hicieron su mejor juego ofensivo en la recta final del partido, han anotado 14 carreras en la novena entrada, y esta vez tampoco fue la excepción para el equipo de Pittsburgh.

El manejador de los Mellizos, Rocco Baldelli, defendió su decisión de sacar al cerrador Taylor Rogers (1-1), pero esta vez no pudo hacer su trabajo y cargó con la derrota al ceder dos anotaciones en la novena entrada, incluida la de la derrota.

Mientras que los Piratas han anotado el 62 por ciento de sus carreras a partir de la séptima entrada.

Baldelli recordó que Taylor y un bullpen de los Mellizos comenzó la jornada con la mayor cantidad de salvados en las mayores.

"No creo que se tratara mucho de la ejecución", explicó Baldelli. "No fue como si las bolas se estuvieran golpeando por todas partes. Hizo lanzamientos bastante buenos, las cosas suceden a veces en este juego y no hay mucho que podamos hacer al respecto".

El abridor de Minnesota, el japonés Kenta Maeda, entregó el primer cuadrangular del dominicano Gregory Polanco en 14 meses en la tercera entrada, un disparo de 446 pies (136 metros) que rebotó en el río Allegheny, pero poco más en seis entradas de trabajo.

Polanco, que se fue de 4-1, acabó con tres carreras impulsadas y anotación.

Maeda, que al final se quedó sin decisión, ponchó a cuatro y caminó a tres mientras retiraba a 15 de los últimos 16 bateadores que enfrentó.

Salió con una ventaja de dos carreras antes de que las cosas se desvanecieran después de una actuación inusualmente descuidada del bullpen de los Mellizos.

La victoria se la quedó el relevista Sam Howard (1-0), quien trabajó una entrada y un tercio, cedió un hit y retiró a un bateador por la vía del ponche.

A pesar de la derrota, los Mellizos, que rompieron racha de seis triunfos consecutivos, tuvieron el apoyo del bateo latino con el dominicano Miguel Sanó (3) a la cabeza, que se fue de 4-1 al pegar cuadrangular de tres carreras.

El puertorriqueño Eddie Rosario y el dominicano Jorge Polanco eran los hombres que se encontraban en base cuando Sanó pegó su tercer cuadrangular en lo que va de temporada.

Los Mellizos perdieron la oportunidad de armar el mejor comienzo en la historia de la franquicia, cayendo a 10-3, un comienzo igualado por el club en cinco ocasiones anteriores, la última en el 2001.