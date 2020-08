Madre de niño de 8 años enfermo demanda a ciudad floridana por encarcelarlo

Miami, 11 ago (EFE News).- Bianca Digennaro denunció este martes entre lágrimas que en medio de un "colapso mental" su hijo fue arrestado a los 8 años en una escuela de los Cayos de Florida y sometido como un criminal a la cárcel, con esposas, foto para el prontuario y muestras de ADN de su boca, y anunció la presentación de una demanda federal contra las autoridades de Cayo Hueso.

Digennaro acudió hoy a una videoconferencia de prensa junto con un grupo de abogados, liderados por Ben Crump, para anunciar una demanda de derechos civiles por la "severa lesión psicológica" ocasionada al niño por las autoridades escolares, policiales y judiciales de Cayo Hueso.

Señalaron que la "traumática" experiencia del arresto, encarcelamiento y presentación de un cargo criminal contra el estudiante ocurrió en diciembre de 2018.

Digennaro dijo que "nunca es fácil" ver el video que salió a la luz pública esta semana, donde el menor está sentado, muy calmado, y llega la policía a arrestarlo, con la dificultad de ponerle las esposas porque son demasiado grandes.

"Estoy triste porque no estuve allí para proteger a mi hijo", dijo conmocionada la mujer, que ese día no pudo acudir porque estaba siendo sometida a una operación para extraerle un tumor.

Digennaro contó que ha librado una batalla de nueve meses para que le retiraran a su hijo los cargos de agresión, para lo cual tuvo que contratar un abogado criminal y pagar por costosos exámenes médicos.

"Mi hijo tiene una discapacidad y las autoridades intentaron convertirlo en un delincuente a los 8 años", se lamentó Diegennaro, de origen italiano y alemán.

Según la demandante, su hijo, ahora de 10 años, padece de Desorden de Déficit de Atención/Hiperactividad (ADHD), con episodios de "depresión y ansiedad", de los cuales los abogados dijeron estaban bien enteradas las autoridades escolares.

Precisó que hay momentos de "berrinche" en los que su hijo rechaza ser tocado, incluso por ella misma.

El niño, que no estuvo presente en la videoconferencia y del que no se ha dado el nombre por ser menor de edad, fue arrestado después de que una maestra llamara a la policía porque supuestamente la agredió cuando intentó moverlo a dónde ella quería porque no obedecía sus órdenes.

La madre dijo que la demanda anunciada hoy es para evitar que otros padres con hijos con discapacidades enfrenten un problema similar.

Precisó que su hijo, para entonces de 3,5 pies de alto (1,07 metros) y 64 libras (29 kilos) de peso, estuvo minutos en la cárcel, pero para él fueron como horas.

UN SISTEMA QUE FALLA A DISCAPACITADOS

Crump detalló que este hecho "indignante, impactante e inconstitucional" sucedió durante una "crisis mental" del menor, que estaba medicado, y adelantó que la demanda se va a centrar en la "violación" a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

"Las esposas ni siquiera le servían. Se imaginan qué tenía en su mente, qué debió pensar (el niño)", se lamentó Crump y agregó que lo "peor" vino después con la presentación de cargos criminales.

El abogado, quien dijo que el papá del menor es de raza negra, es conocido por representar varios casos de afroamericanos en el país sometidos a discriminación u abuso policial, como el de George Floyd, que murió en mayo a manos de un policía blanco en Minesota y provocó una ola de protestas nacionales.

Crump manifestó que este caso evidencia la falta de "humanidad, decencia y compasión" de las autoridades y, al igual que el de Floyd, es una muestra de los fallos del "sistema completo" que trata de validar esos comportamientos.

Subrayó que el mensaje que quieren enviar con esta demanda es la necesidad de "cambiar la cultura de la policía y de los fiscales".

Los abogados, entre ellos, Devon M. Jacob, de Jacob Litigation, criticaron lo "ridículo" de una Fiscalía de Distrito que presenta cargos contra un menor de 8 años enfermo.

Jacob dijo que como policía que fue antes de ser abogado lamenta que el "jefe de la policía" de Cayo Hueso haya dicho que "no hicieron nada erróneo".

"De esa forma, ellos admitieron que fue lo usual. Ese es el problema, por eso es que presentamos esta demanda", enfatizó Jacob.

Criticó que durante el arresto en la escuela había personal escolar, supervisores y policías, y que ninguno de estos adultos hizo algo para proteger a un menor con discapacidad.

Señaló que la demanda expondrá el "daño sicológico" que ha sufrido este menor enfermo que preguntaba por su padre, pues sabía que su madre estaba hospitalizada.

El niño era "cero amenaza" para todos los adultos que lo rodeaban, enfatizó.

"¿Dónde está la decencia, la humanidad? Él es un hijo de alguien", se preguntó Jacob.