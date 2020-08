El rapero PJ Sin Suela cambia el micrófono por la bata y el estetoscopio

San Juan, 19 ago (EFE News).- Pese a que la música es su pasión, el rapero puertorriqueño PJ Sin Suela cambió el micrófono por la bata y el estetoscopio como médico en un hospital en Puerto Rico, tratando pacientes, incluidos algunos con COVID-19, experiencia que describió este miércoles a Efe como "intensa y fuerte".

"Es intensa y fuerte. Si te gusta esta profesión, es la más linda de todas, pero si no te gusta, es la peor", dijo Pedro Juan Vázquez, nombre verdadero del artista y galeno internista, en entrevista telefónica con Efe.

"Mucha gente no sabe lo sacrificado que es llegar a ser médico. Son tantos años de estudio, más los exámenes. Conlleva un montón de sacrificio, de tiempo solo y en el hospital para llegar", enfatizó el intérprete de "San Dunga", "Mueve la chola" o "¿Cuál es tu plan" junto a Bad Bunny y Ñejo.

Pese a haberse graduado hace más de dos años y obtener su licenciatura en Medicina, es la primera vez que el intérprete de "Mírame", sencillo que promociona actualmente, trabaja como médico internista en un hospital.

SU INQUIETUD MÉDICA SURGIÓ EN FEBRERO

El rapero, quien no divulgó el nombre del hospital en el que trabaja por protocolos sanitarios, explicó a Efe que fue durante el mes de febrero pasado, cuando ya la pandemia de COVID-19 azotaba a gran parte del planeta, cuando le surgió la inquietud de comenzar a buscar instituciones médicas locales que necesitaran médicos.

"Yo tenía esta 'puyita' (inquietud) hace un tiempo de hacer esto, porque estudié esto por ocho años y sé que me gusta", dijo el también hijo de un reconocido gastroenterólogo de la zona sur de Puerto Rico.

El rapero relató que varias vivencias inquietantes de salud, como el darle reanimación cardiopulmonar a un adulto mayor en el aeropuerto de Chicago, fueron las que le impulsaron más a poner en acción su profesión de médico.

"Cuando el tiempo te deja saber por sus instintos, pues da lo que quiere", enfatizó.

Antes de convertirse en artista, PJ Sin Suela estudió Medicina en la Universidad Central del Caribe en Bayamón, municipio aledaño a San Juan.

PRIMERO QUISO ATENDER ANIMALES, PERO PREFIRIÓ LOS HUMANOS

En principio, quería ser veterinario, pero después de hacer varias rotaciones médicas y reconocer que no le gustaba, prefirió la Medicina. "Me di cuenta que me gusta hablar con la gente y ser médico de personas", aseguró hoy.

De hecho, mientras estudiaba Medicina, realizó una investigación sobre el cáncer de colon y dictó varios cursos, específicamente sobre Medicina Preventiva y su experiencia de estar en la sala de emergencias de un hospital.

No obstante, estaba reacio a trabajar en un hospital porque le quitaría la oportunidad de hacer giras de presentaciones.

El artista admitió además que su estreno como médico internista pudo haberlo logrado un tiempo después del paso del huracán María en septiembre de 2017, pero tenía que cumplir con una gira de espectáculos que incluían paradas en España y Chile.

"Esto es un proceso bien intenso. Como somos internos, pues corremos el hospital. Y sí, este año es bien intenso por la salud de uno metido ahí trabajando, pero es parte de todo. Todo el mundo tiene que pasar por esto", contó.

Sobre su experiencia tratando a pacientes con COVID-19, relató que algunos de ellos han estado "solo por dos meses y nadie los puede visitar porque no podemos tener visitas entrando y saliendo del hospital".

Y ante la ausencia de visitas, el médico-rapero dijo que los profesionales de la salud se convierten en "esa terapia sicológica" con el paciente para brindarles un tiempo de conversación de entre 15 y 30 minutos.

"Ayer mismo, dos doctores y yo nos vestimos con toda la indumentaria anticovid, para tratar a un paciente, con el virus que sufrió un paro respiratorio y le dimos reanimación cardiopulmonar", contó.

PESE AL TIEMPO EN HOSPITAL, LANZA NUEVO TEMA

Y pese a que admitió que su tiempo de trabajo en el hospital le consume 95 % de su vida, el rapero logró lanzar recientemente su nuevo sencillo, "Mírame".

En la canción, el rapero resalta "a aquellos que ya no están con nosotros, los amigos y familiares que no podemos abrazar, consejos que nos dan los padres" y todo aquel que creyó en él desde el principio de su carrera musical, cuando se presentaba en diversas barras nocturnas en la isla.

El vídeo musical del tema, igualmente, dijo que es "muy personal", porque comparte imágenes de la última vez que filmó juntas a su madre y su abuela, quien recientemente falleció a sus 107 años.