Cinco demócratas opinan sobre la primera convención virtual de la historia

Washington/Nueva York/Los Ángeles, 21 ago (EFE News).- La primera Convención Demócrata virtual de la historia ha calado positivamente entre los simpatizantes del partido, que aplauden la responsabilidad de la organización por haber adoptado este formato para evitar contagios del COVID-19.

Lejos de la fanfarria habitual, la convención de este año se ha desarrollado a lo largo cuatro días de manera telemática, con decenas de intervenciones y momentos para el recuerdo, como los discursos del expresidente Barack Obama (2009-2017) y de la candidata a la Vicepresidencia, la senadora Kamala Harris.

Pese al esfuerzo de organizar un evento de este calado de forma virtual, el seguimiento no ha estado al mismo nivel que la última, en 2016, según los datos preliminares de la consultora Nielsen.

Esto es lo que piensan cinco votantes o simpatizantes demócratas en diferentes ciudades de la geografía estadounidense:

Benjamin Wygonik, 42 años, productor y creador que reside en Nueva York

Pregunta 1: ¿Qué le ha parecido la primera Convención Demócrata virtual?

"Creo que la Convención Demócrata ha sido una buena experiencia y creo que han hecho un buen trabajo subrayando la desesperación colectiva que se ha vivido en el país en los últimos cuatro años. Creo que la fuerza que impulsa a los estadounidenses ahora mismo es la esperanza de que se produzca un cambio y la voluntad de hacer lo necesario para que llegue ese cambio.

La Convención Nacional Demócrata ha hecho un buen trabajo ampliando el mensaje de que la participación en las elecciones y los derechos de los votantes son la piedra angular de nuestra democracia. Ese fue su principal mensaje y eso me gustó".

Pregunta 2: ¿La convención le ha servido para reafirmarse en su intención de voto a los demócratas?

"Ahora mismo lo más importante es la unidad de los que queremos votar en contra de (el presidente Donald) Trump. En el pasado, siempre he estado abierto a candidatos de terceros partidos, como los verdes específicamente, que siempre analizo de cerca.

Pienso que en estos momentos el hecho de que haya un solo partido, el partido de "Trump no", es lo más importante, y los demócratas han entendido eso. No estoy emocionado por votar a Joe Biden, pero sí estoy emocionado por que este país se vuelva a encaminar".

Gretchen Sierra-Zorita, analista de Política Pública que vive en Washington D.C.

P1: "Es un formato raro, al que ciertamente los estadounidenses no están acostumbrados y en especial los apasionados por estas citas. Parte de esa pasión viene del público que está dentro del centro de convenciones, aunque muchos de los vídeos producidos para esta ocasión buscan transferir esa emoción al público.

Pienso que oradores potentes como el expresidente Bill Clinton debieron ajustarse a espacios como cuartos, bibliotecas o salones vacíos. Clinton en una convención, en 2012, estuvo como 55 minutos hablando".

P2: "Esta convención de los salones vacíos pasará a la memoria también por sus mensajes subliminales, como el hecho de que hay un problema que no se ha solucionado frente al cual le dicen al público 'estamos cuidándote, te estamos cuidando, te vamos a cuidar'. Todos sabemos de quién es culpa esto".

Alejandro Carrasco, 38 años, empresario residente en San Diego (California)

P1: "Ha sido bastante innovadora, algo que no habíamos vivido antes, dadas la circunstancias. Se ha seguido un formato de cuatro días y ha habido presentadores, como otros años. También la presentación de la vicepresidenta y la aceptación del candidato a la Presidencia. Pero me ha parecido surrealista.

No lo he seguido muy de cerca, pero los videos que he visto me han parecido interesantes".

P2: "La verdad es que la convención no afecta mi pensamiento, porque sigo esperando a ver qué propuestas concretas tiene cada candidato antes de decidir mi voto.

Biden es un candidato que no es tan radical como Trump o como lo podría haber sido (el senador izquierdista) Bernie Sanders. Pienso que es un candidato que une al partido y ha traído a todos hacia el centro. Todos tienen el objetivo común de que Trump no sea reelecto para otros cuatro años".

Erica Ross, 37 años, estratega de márketing multicultural de Nueva York

P1: "No vi todo, pero lo que vi sé que fue virtual y creo que eso fue una muestra, reconociendo que la COVID-19 es real y demostrando la adaptabilidad del partido. Muchas personas interesantes hablaron, Michelle Obama, Stacey Abrams. Hubo unas intervenciones fantásticas. Me pareció bien organizado y bien pensado".

P2: "Mi intención de voto no tiene que ver con la convención para nada. Yo voy a votar por que no sea Trump. Quisiera que me motivara más la convención, yo apoyo a Bernie (Sanders) y las ideas de Bernie, pero para mí es el objetivo sencillo de no votar por Trump.

La convención no hace que yo me emocione más por Biden. Dijeron cosas buenísimas, yo sé que están tratando de unir y motivar a todos los votantes, pero a mí no me influyó de esa manera. Tengo mi objetivo claro".

Natalia School, 27 años, gerente de una tienda de ropa en Los Ángeles

P1: Para ser sincera, no he estado muy atenta a su desarrollo, pero sí he visto algunos de los discursos en varias plataformas, como Twitter o Facebook. Pienso que este formato es más atractivo para las generaciones más jóvenes, aunque algunas de las participaciones fueron aburridas.

Dicho esto, creo que es responsable por parte del partido que no celebren de forma presencial la convención por miedo a un gran número de contagios. Otros están haciendo mítines con mucha gente".

P2: "Yo nunca he votado, me da vergüenza reconocer eso. Ahora es momento de ir a las urnas para sacar a Trump de la Casa Blanca. Sinceramente, no me ha reafirmado porque ya pensaba en votar por Biden, aunque mi favorito era Bernie (Sanders)".