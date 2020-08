Salvadoreño republicano invita a votar por Biden aunque le llamen "traidor"

Los Ángeles, 26 ago (EFE News).- Los ataques personales y los calificativos de "traidor" que ha soportado el republicano Luis Alvarado por parte de compañeros de partido no han minado su compromiso con Lincoln Project, una iniciativa aupada por conservadores que buscan que el presidente Donald Trump pierda en las elecciones de noviembre ante el demócrata Joe Biden.

“Mis valores son republicanos, soy republicano, pero eso no quiere decir que tenga que apoyar una administración que es nociva para el país y para el mismo partido”, dijo a Efe Alvarado, un inmigrante salvadoreño reconocido en el sur de California como estratega hispano del Partido Republicano.

CONTRA TRUMP Y EN FAVOR DE JOE BIDEN

Considerado como un conservador moderado, Alvarado mostró desde la elección de 2016 su preocupación respecto a lo que sería el mandato de Trump, y decidió por primera vez no votar por el candidato de su partido. Sin embargo, para estas elecciones decidió ir más allá y unirse a Lincoln Project, que no solo va en contra de la intención del presidente Trump de reelegirse sino que invita a los electores a votar por el candidato demócrata.

“Yo no voté por (la candidata demócrata Hillary) Clinton en 2016; no era una opción. Pero esta vez con este proyecto estamos haciendo un llamado a otros republicanos e independientes conservadores para que voten por Joe Biden. Tenemos que dar ese paso más allá de nuestro partido porque no podemos dejar a Trump cuatro años más”, expuso.

¿TRAIDOR REPUBLICANO?

Desde que se conoció su alianza con Lincoln Project el mes pasado, Alvarado ha recibido el calificativo de “traidor” por parte de varios compañeros. Incluso ha recibido ataques personales que involucran a su familia, de los cuales prefiere no hablar.

Incluso algunos líderes republicanos han impulsado una resolución de expulsión argumentando que varios estrategas, entre ellos Alvarado, han violado los estatutos del partido y deberían ser despojados de su condición de delegados del Partido Republicano de California.

“Únete al Partido Demócrata. No tienes un asiento cálido en nuestra convención. No puedes votar en nuestra convención sosteniendo esos puntos de vista y realizando esas acciones”, dijo la abogada Harmeet Dhillon, una de los dos representantes de California en el Comité Nacional Republicano, aludiendo a Alvarado.

Dhillon, una abogada conservadora conocida en California por presentar varias demandas contra el gobernador demócrata Gavin Newsom por las órdenes de contingencia sanitaria contra la COVID-19, no logró su cometido para sacar de la convención republicana a Alvarado y a los otros integrantes del proyecto.

El salvadoreño ha estado dos días asistiendo a la convención de forma virtual, y como suponía el evento ha estado rodeado de muchas luces y ninguna propuesta que represente los valores republicanos y de cómo salir de la pandemia, asegura.

“Lo único que escuchamos es que hay que ganarle a Biden, al que califican como de la extrema izquierda, cosa que no es cierta, pero no hay programa, no hay planes para reactivar la economía. Es un discurso equivocado”, sostuvo.

EL NACIONALISMO BLANCO

De todas las intervenciones, el estratega salva a medias el discurso de la primera dama Melania Trump. “Al menos tuvo palabras de inclusión”, advirtió con desencanto.

Y es que una de las mayores críticas de los miembros de Lincoln Project es el espacio que la Administración Trump ha dado a los nacionalistas.

“El Partido Republicano ha sido conquistado por nacionalistas y racistas que quieren controlar el poder del voto latino”, dijo Alvarado.

En ese sentido, Lincoln Project no solo ha enfocado sus esfuerzos contra el presidente sino también está impulsando campañas en oposición a senadores republicanos como Thom Tillis de Carolina del Norte, Lindsey Graham de Carolina del Sur, Cory Gardner de Colorado y Martha McSally en Arizona.

La última acción de Lincoln Project fue el lanzamiento el martes de un anuncio bautizado con el nombre de “El Muro”, en el que retrata un lado oscuro del concepto del muro fronterizo de Trump, mostrando 175.000 ataúdes de víctimas de la COVID-19 alineados para formar la estructura de la pared fronteriza.

En un comunicado, Reed Galen, cofundador de Lincoln Project, subrayó que “mientras Trump pasa la semana obsesionado con la cobertura de la convención republicana, muchos estadounidenses planearán funerales, se despedirán virtualmente de sus seres queridos enfermos y se preocuparán de si cogerán o no la COVID en el trabajo ".

“Es reprobable y no le permitiremos fingir que esto no está sucediendo”, agregó.

REPUBLICANOS LATINOS CONTRA TRUMP

Alvarado no es el único latino que se unió a la iniciativa. En California comparte tarea con una de las caras republicanas hispanas más conocidas, la extesorera del Gobierno de Estados Unidos Rosario Marín, quien hizo parte del mandato de George W. Bush (2001–2009).

A la lista de miembros de Lincoln Project se suman el activista latino Jacob Monty, que renunció al Comité Hispano de Trump en 2016; Lionel Sosa, consultor de medios senior de los presidentes Ronald Reagan, George H. W. Bush y George W. Bush y nombrado “Uno de los 25 hispanos más influyentes de Estados Unidos”; y Abel Guerra, quien trabajó en las campañas para gobernador de Texas de George W. Bush, así como en su campaña presidencial.

“El descontento está ahí y muchos simplemente tienen temor de decirlo. Creo que es hora de perder el miedo al bullying de Trump y hacer que Biden gane para recuperar nuestro partido, y hacia adelante recuperar la Presidencia”, concluyó Alvarado.