La cadena de librerías independientes más grande del mundo deja Amazon

Portland (OR), 27 ago (EFE News).- La legendaria cadena de librerías independientes Powell's Books, cuya sede se encuentra en el centro de la ciudad de Portland, Oregón, ha anunciado este jueves en redes sociales su decisión de no vender más libros a través de Amazon, con la intención de apoyar el comercio local y no participar más en la feroz competencia que ejerce el gigante del comercio electrónico sobre las cadenas independientes en Estados Unidos.

“Durante demasiado tiempo hemos observado el impacto perjudicial del negocio de Amazon en nuestras comunidades y en el mundo de la venta independiente de libros”, dijo la a directora ejecutiva de la cadena, Emily Powell en un comunicado, aprovechando la fecha cercana en que se celebra el "día de las librerías independientes” el próximo 29 de agosto.

Powell's Books, cuya cadena de librerías se expande por el área metropolitana de Portland y ciudades adyacentes desde 1971, es la cadena de venta de libros usados y nuevos independiente más grande del mundo. Su sede ubicada en el centro de Portland ocupa una manzana completa con una extensión de 6.300 metros cuadrados y es conocida como "La Ciudad de los Libros”.

La central compite con la librería de la quinta avenida de Nueva York Barnes & Noble, considerada por Guinness como la mayor del mundo, aunque gana a la neoyorquina por su volumen de inventario y es reconocida por la industria como la mayor librería independiente del mundo.

Uno de los mayores atractivos de la ciudad y punto obligatorio para el turista, la central de Portland cuenta con 9 salas que suman en común 3.500 secciones temáticas. La cadena cuenta con un inventario de 4 millones de libros nuevos y usados y compra mas de 3.000 libros usados al día, siendo un referente en el país.

“Entendemos que en muchas comunidades, Amazony y las grandes cadenas minoristas se han convertido en la única opción. Y, sin embargo, cuando se trata de nuestra comunidad local y la comunidad de librerías independientes de Estados Unidos, debemos tomar una posición” dijo Powell. "La vitalidad de nuestros vecinos y vecindarios depende de la capacidad de prosperar de las empresas locales, por lo que no participaremos en socavar esa vitalidad”.

En uno de los años más difíciles para la industria de los libreros independientes según Powell, y con un futuro incierto, el centro icónico de Portland, donde se puede encontrar una gran cantidad de títulos descatalogados en cualquier lengua escrita del mundo, ahora da la espalda al gigante para apoyar una industria que poco a poco desaparece, con la esperanza de que “los lectores se unan a esta iniciativa comprando sus libros en sus librerías locales independientes”.