Clases en español por televisión para estudiantes de primaria de Colorado

Denver (CO), 1 sep (EFE News).- El Departamento de Educación de Colorado ofrecerá clases diarias en inglés y en español en el canal de televisión estatal para aliviar la situación de los estudiantes de primaria que, por la pandemia, no asisten a clases en persona, anunció este martes el Gobierno regional.

Según informó la oficina del gobernador, Jared Polis, el proyecto "Aulas de Colorado: Aprende conmigo en casa" comenzará formalmente el 7 de septiembre y expande una iniciativa similar, aunque de menor escala, que se había usado durante los meses de verano y enfocada mayormente en lectura para la temprana infancia.

El nuevo proyecto, coordinado por el Departamento de Educación de Colorado y por el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, ofrecerá clases de lectura, matemáticas, ciencia y arte para estudiantes de jardín de infantes al tercer grado, con lecciones diferentes cada semana y con paquetes de estudio que se pueden descargar en línea u obtener sin costo en las bibliotecas públicas.

Las clases se ofrecerán durante dos horas por la mañana y se repetirán por la tarde, con lecciones cortas de matemáticas durante todo el día.

El proyecto tiene un solo propósito: ayudar a la educación de los niños cuyas familias no tienen acceso a internet.

Y una de esas familias es la de May Rodríguez, una mexicana residente en Denver quien pidió usar ese nombre por su situación inmigratoria irregular.

"Yo no tengo internet en la casa. Nunca tuve. Nunca le pagué a una compañía para tenerlo. Uso wifi gratis donde lo consigo", dijo Rodríguez.

Pero esa estrategia perjudicó a la hija más pequeña de Rodríguez, quien no pudo asistir a clases en línea cuando la pandemia interrumpió el año escolar en marzo pasado, ni participó de las clases de verano.

"Ella no pudo conectarse con la escuela usando el wifi gratis. Y ahora tenemos que esperar hasta la medianoche para que ella pueda conectarse, porque antes no tenemos wifi. A veces terminamos sus tareas en medio de la noche. Ella se cansa y yo me canso. Todo por no tener internet", comentó la inmigrante.

Rodríguez anticipa que las clases por televisión serán solamente "una solución parcial", pero, dijo, ella ya llamó a una organización de ayuda a inmigrantes para que le indiquen dónde obtener el paquete de estudios para su hija.

"Como no tengo internet, no puedo descargarlo. Y aquí todo se hace por internet. Mi hija perdió las comidas gratis de verano porque no pude inscribirla porque la inscripción era en línea", dijo Rodríguez.

De hecho, según el Departamento de Educación de Colorado, unos 41.000 niños hispanos en este estado viven en familias sin acceso a internet o con acceso limitado.

Más allá de esa situación, casi la mitad de los 930.000 estudiantes de escuelas primarias y secundarias de Colorado no asistirán a clases presenciales este año y sólo tomarán clases en línea. A la vez, por la pandemia, las escuelas de Colorado enfrentan una carencia de maestros para escuelas primarias.

"Particularmente para aquellos niños en zonas rurales o en nuestras ciudades que no tienen acceso constante a internet de alta velocidad o no tienen computadoras en la casa, ofrecer este currículo complementario en el canal de televisión de RMPBS sirve para asegurarnos que todos los niños cuentan con un lugar para seguir aprendiendo", dijo en un comunicado Amanda Mountain, presidente de Rocky Mountain Public Media.

El sindicato de docentes Asociación de Educación de Colorado cubrirá los salarios de los maestros que dicten las clases televisadas y cada clase incluirá información sobre programas de ayuda por el coronavirus.