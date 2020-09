Los JJOO de Los Ángeles en 2028 apuestan por un emblema digital y evolutivo

Los Ángeles, 1 sep (EFE).- El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 ha apostado por un emblema "pensado para la era digital" que evolucionará con el paso del tiempo y en función de la persona o el deporte que sea protagonista en cada momento.

Esa idea fue la expuesta este martes en la presentación ante los medios de comunicación de la imagen de los JJOO, que "enmarca las voces e historias de atletas, artistas y activistas y celebra el deporte, el arte y el espíritu de la ciudad, inspirándose en las posibilidades infinitas que Los Ángeles ofrece".

"Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 serán la plataforma que permita contar historias individuales de triunfos, tropiezos y oportunidades y rinda tributo a la diversidad cultural y los sueños por venir", señaló el presidente del comité, Casey Wasserman, al presentar la novedosa idea del logo.

UN EMBLEMA PARA CADA HISTORIA

Pensado para la era digital, el emblema de LA28 está diseñado para permanecer actualizado durante los ocho años que todavía quedan para la celebración de los Olímpicos de Los Ángeles y durante su propio desarrollo.

Así, la "L", el "2" y el "8" serán la base del logo, inamovibles en forma y diseño, mientras que la "A" será la parte dinámica y "en permanente cambio para expresar historias individuales".

Hasta ahora, existen 26 diferentes diseños del emblema que retratan la historia de deportistas, artistas y otras personalidades que, en su mayoría, son nacidos en Los Ángeles o residen en la ciudad angelina.

Este es el caso de Oz Sánchez, de 44 años y campeón de seis medallas paralímpicas en las modalidades de ciclismo de manos y triatlón.

La "A" de su logo personalizado evoca a la superación y el "no tener límites", explicó Sánchez en una entrevista con Efe, en la que aseguró que es "un orgullo" colaborar con la preparación de los Juegos Olímpicos en su ciudad natal, en los que también espera participar.

"Estoy muy convencido de que tal como me siento, muy fuerte, ahora mismo empezará lo mejor de mi carrera. Conozco muy bien a mi competencia y mi sueño es poder retirarme en los JJOO de Los Ángeles", explicó emocionado Sánchez.

El atleta californiano dijo que le hace especial ilusión poder competir "en casa" para que su familia, amigos y los angelinos en general puedan presenciar sus éxitos en el evento "más importante del mundo".

DIFERENTES IDENTIDADES REFLEJADAS

La idea del emblema dinámico nace con el objetivo de expresar las diferentes identidades de Los Ángeles, según la directora ejecutiva de atletas de LA28, la nadadora Janet Evans, que ganó cinco medallas olímpicas cuando estaba activa.

"Los Ángeles desafía la idea de una identidad única. No hay una sola manera de representar a esta ciudad", señaló.

Así, argumentó que Los Ángeles "es un lienzo infinito para perseguir los sueños más ambiciosos; y en 2028, miles de deportistas paralímpicos y olímpicos vendrán a LA para luchar por sus sueños en el escenario mundial".

Conscientes de que ninguna ilustración podría expresar todo lo que representan Los Ángeles y los Juegos, atletas, artistas y activistas colaboraron en la creación del emblema de LA28, dando vida a sus historias personales y sueños a través de sus propias interpretaciones de la urbe.

Entre ellos, destacan el propio Sánchez, la futbolista estadounidense Alex Morgan, la cantante Billie Eilish, la esgrimista Ibtihaj Muhammad, la actriz Reese Witherspoon o la activista Rachel Sumekh.

AMOR POR LOS ÁNGELES

Otra de las protagonistas de la campaña es la nueve veces medallista olímpica Allyson Felix, la deportista femenina de atletismo más condecorada y "el orgullo de Los Ángeles", según la organización.

La forma de su "A" artística está inspirada en su amor por el movimiento y sus profundas raíces en Los Ángeles.

"Me crié con la cultura de los deportes y la excelencia de LA. Crecí siendo seguidora de los Trojan, los Lakers, los Dodgers. Al crecer aquí, he estado rodeada de excelencia. En Los Ángeles, las personas hacen cosas increíbles y es difícil que eso no se te pegue. Cuando estás aquí, quieres ser mejor", relató Felix.

Esta será la tercera ocasión en la historia en que Los Ángeles será la sede de los Juegos Olímpicos, ya que se celebraron anteriormente en 1932 y 1984.

No obstante, supondrá la primera vez que la "ciudad de los sueños" acoja los Juegos Paralímpicos, ya que hasta 1988, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se celebraban en ciudades diferentes.