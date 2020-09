Serena Williams ya está en tercera ronda para enfrentarse con Stephens

Contenido relacionado

Williams vaticina un "partido interesante" contra Stephens

Nueva York, 3 sep (EFE).- La estadounidense Serena Williams se enfrentará en tercera ronda del Abierto de EE.UU. a su compatriota Sloane Stephens, "una gran competidora" y adelanta que jugará un "partido interesante porque es una campeona" del Grand Slam en el que busca llevarse su vigésimo cuarto título.

La tercera cabeza de serie, de 38 años, venció este jueves con soltura a la rusa Margarita Gasparyan en dos sets pero en la rueda de prensa posterior ya demostró haber pasado página y estar concentrada en su encuentro del próximo sábado con Stephens, de 27 años, que ganó el US Open en 2017.

"Es una gran competidora. Es un partido increíblemente interesante porque realmente es una campeona del Abierto. Es una gran jugadora. No puedes ganar un Grand Slam si no eres muy, muy, muy, muy buena. Guau, es mucho. Tengo muchas cosas en las que centrarme y hacer cuando llegue a casa para prepararme para esto", comentó la exnúmero uno del mundo.

Williams, que en un estadio Arthur Ashe vacío estuvo acompañada por su hermana, Venus, y por su marido, Alexis Ohanian, dijo estar feliz por poder jugar y restó importancia a la realidad de enfrentarse a una compatriota en suelo estadounidense sin escuchar los habituales rugidos de la audiencia debido a las precauciones por el coronavirus.

"Hay fans digitales, es 2020. Estoy involucrada en una empresa de capital riesgo, Serena Ventures, y yo lo apuesto todo al futuro. Estoy contenta de que podamos estar en el Open. Es tan importante que no sabemos cómo va a ser la nueva normalidad, así que es bueno que tengamos fans virtuales y podamos tener deportes", explicó.

La deportista, que se describe como una "perfeccionista", dijo además tener en cuenta su propia mentalidad para no inquietarse y disfrutar de la competición de alto nivel, a la que volvió en 2018 tras ser madre.

"Siempre siento que no soy perfecta a menos que sea perfecta. No es una manera divertida de vivir tu carrera y tu vida. Así que ahora no importa si pierdo 20 puntos seguidos. Me digo: está bien, estoy aquí y estoy feliz. Puedo jugar al tenis después de todos estos años. Mirándolo de este modo, no es para tanto. Solo somos yo y mi mentalidad", sostuvo.