Boris Becker sobre la final masculina: "Dos gladiadores lo dieron todo"

Madrid, 14 sep (EFE).- "Dos gladiadores lo dieron todo", dice el el alemán Boris Becker para resumir la final masculina del Abierto de Estados Unidos, entre su compatriota Alexander Zverev, del que asegura que salió "herido" por la derrota, y el gran triunfador, el austríaco Dominic Thiem, al que bautiza como el "Houdini" del tenis.

"Sólo el deporte escribe tales historias, sólo el tenis. Dos gladiadores dieron todo hoy, y más", añade Boris, comentarista de Eurosport, cadena que ha transmitido el evento durante estas dos semanas.

"Por eso es que amamos este deporte. Por eso estamos fascinados. Felicitaciones a ambos jugadores. Ambos merecían ganar, ninguno merecía perder el partido", dice Becker.

"En el tenis no hay empate. Dominic Thiem se ha liberado de una situación aparentemente imposible. Le llamo Houdini, el Houdini del tenis. 2-0 sets abajo, con rotura incluso, Zverev sirvió con 5-3 en el quinto set del partido. Y de alguna manera el austríaco se las arregló para salvar este partido. Para no perder el coraje. Así es en el deporte".

Becker añade que esta derrota puede lastimar a Alexander Zverev. "Eso duele, esa es quizás su más dolorosa derrota. Pero eso es el deporte. Ha mostrado grandes partidos. Le dio la vuelta a la semifinal (contra el español Pablo Carreño), hizo posible una victoria imposible. Y ahora no ha logrado una victoria posible. Así es el tenis. Muchas cosas pueden cambiar en 48 horas", prosigue.

"Antes del torneo no podías esperar que 'Sasha' Zverev se desempeñara con tanta fuerza, que fuera tan controlado, ganara partidos en los que no mostrara su mejor tenis. Hoy mostró su mejor tenis y no ganó, pero siempre se representó a sí mismo con orgullo", dice.

"Mostró todo lo que era posible y perdió contra un Dominic Thiem que fue un punto mejor. Ese es el deporte. Sascha Zverev tiene 23 años. El futuro le pertenece", finaliza Becker.