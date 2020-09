Vendida por casi 600.000 dólares la corona de plástico de Notorious B.I.G

Fotografía cedida por Sotheby’s donde se muestra un detalle de la firma del rapero Notorious B.I.G. y el fotógrafo Barron Claiborne en el interior de la corona llevada por el rapero en uno de sus retratos más famosos y que fue vendida por 594.750 dólares durante una subasta de objetos relacionados con el hip hop celebrada en la noche del martes en Nueva York (EE.UU.). EFE/Sotheby’s /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Fotografía cedida por Sotheby’s donde se muestra un lote de 22 cartas de amor escritas por un Tupac Shakur de 16 años a Kathy Loy, una de sus compañeras de la escuela de secundaria en Baltimore, que formó parte de una subasta de objetos relacionados con el hip hop celebrada en la noche del martes en Nueva York (EE.UU.). EFE/Sotheby’s /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Fotografía cedida por Sotheby’s de una instantánea tomada por el fotógrafo Barron Claiborne durante la última sesión de fotos con el rapero Notorious B.I.G., bautizada como “King of New York” y que tuvo lugar tres días antes de su muerte en un tiroteo en Los Ángeles en 1997. EFE/Barron Claiborne/Sotheby’s /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS