Carrera contrarreloj para trámites de ciudadanía antes de alza de tarifas

Inmigrantes protestan en Nueva Jersey por requisitos para carné de conductor

Nueva York, 17 sep (EFE News).- Un grupo de inmigrantes levantó este jueves un campamento y realizó una protesta frente al Departamento de Vehículos de Motor en Nueva Jersey por la propuesta de esa agencia para que indocumentados puedan obtener su licencia de conducir, que exige una carta de una agencia del Gobierno federal.

"Levantamos el campamento pero vamos a seguir pendientes y presionando, y si hay que volver a las acciones lo vamos a hacer", dijo a Efe el activista Carlos Castañeda del Movimiento Cosecha, que desde el martes durmió frente a la agencia junto con otros inmigrantes.

El pasado diciembre el gobernador demócrata de Nueva Jersey, Phil Murphy, convirtió en ley el proyecto que permitirá que indocumentados puedan tener un carné de conducir, pero la medida deja en manos del Departamento de Vehículos de Motor establecer los requisitos, que dio a conocer el pasado julio.

Lo que ha causado el repudio y miedo en la comunidad inmigrante es el requisito de mostrar prueba de número de Seguro Social o número de identificación personal del contribuyente (ITIN). Los que no lo tienen, deben acudir al Seguro Social, una agencia federal, y solicitar una carta que explique por qué no pueden tener ese número, lo que les ha llenado de temor de que al compartir sus datos sean localizados por agentes de inmigración.

Los residentes de Nueva Jersey tienen hasta el 18 de septiembre para emitir comentarios sobre la propuesta de requisitos para obtener la nueva licencia para conducir del estado, entre ellos los relativos a inmigrantes sin estatus legal. Se espera que la decisión final de la agencia se conozca en noviembre.

"Queremos licencias", "Sin documentos y sin miedo" y el ya icónico "Sí se puede" se escucharon con insistencia durante la manifestación a las puertas de la agencia central en Trenton, capital de Nueva Jersey.

Los inmigrantes acusaron a Murphy de no haber cumplido su promesa de un carné para todos, de tenerlos "de un lado para otro" y de dividir a la comunidad, "donde el que tenga ciertos documentos puede solicitar y el que no, no califica".

"Basta, la licencia es para todos", dijo una inmigrante. Reclamó además a la directora de la agencia, Sue Fulton, que también cumpla con la ley de carnés para todos por igual, sin importar el estatus migratorio.

"Ella dijo 'Estoy con ustedes, siento su dolor'. Pues si lo siente, si siente nuestro sufrimiento", que ponga fin a los obstáculos que han puesto en el camino porque "no tienen sentido, es seguir apuñalando a la comunidad indocumentada con promesas que no cumplen", afirmó.

Castañeda dijo además a Efe que cada noche pernoctaron al menos seis personas y que el martes Fulton les saludó e indicó que están trabajado en la propuesta, "y que no sabe si vamos a recibir lo que estamos pidiendo".

"¿Quién lo sabe si ella no lo sabe, que es la jefa? Fue un saludo político", señaló el activista, y añadió que buscan que Nueva Jersey siga el ejemplo de estados como California y Nueva York, donde no se requiere una carta de una agencia federal para tener el carné.

Un inmigrante llamado Sergio también participó de la protesta y señaló que manejar sin licencia "es un riesgo". Dijo que durante tres años llevó a su esposa cada mañana a su trabajo con temor. "Tener una licencia para nosotros es lo más seguro", dijo, y recordó que ya tuvo que pagar 600 dólares por manejar sin carné en momentos en que su esposa perdió el trabajo por la pandemia de COVID-19 y él solo trabaja algunos días.

"Eso fue lo más duro. Para mi familia fue un impacto. Nosotros no recibimos ayuda federal, solo de lo que trabajamos. De eso vivimos, y pagamos impuestos. Me afectó lo de los 600 dólares", afirmó.

Los manifestantes entraron al edificio de Vehículos de Motor con una gigantesca carta simbólica exigiendo que se elimine el requisito de la carta del Seguro Social, que no fue recibida.