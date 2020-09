Organizaciones lanzan campañas para movilizar latinos a las urnas

Nueva York, 18 sep (EFE News).- Las organizaciones United We Dream Action y PAC United We Dream lanzaron iniciativas con miras a movilizar a las urnas en las elecciones del 3 de noviembre a seis millones de votantes latinos, que incluyen a jóvenes, indecisos o aquellos que votan por primera vez.

El PAC (Comité de Acción Política) United We Dream cuenta con la iniciativa "Here To Stay 2020" (Aquí para Quedarnos), el mayor esfuerzo de movilización en su historia, de acuerdo con un comunicado.

Indica además que el PAC utilizará el poder y las voces de los jóvenes inmigrantes para derrotar al presidente republicano Donald Trump, que busca la reelección para otros cuatro años, y a sus aliados.

Esta campaña está dirigida a elegir líderes inmigrantes para movilizar a votantes en estados clave como Arizona, Florida, Texas, Colorado, Minnesota, Nueva York y California.

"De nuestra experiencia en estos últimos cuatro años, está claro que Trump está decidido a desmantelar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y deportar a todos los inmigrantes", indicó Cristina Jiménez, cofundadora del PAC.

La activista aseguró que "mientras Trump esté en la Casa Blanca, las comunidades de inmigrantes corren el riesgo de ser deportadas. La única forma de proteger el DACA y aumentar las protecciones contra las deportaciones es derrotarlo" con el voto.

Explicó que será una campaña de participación de votantes directa y digital a gran escala en varios estados. "Empoderaremos a los inmigrantes jóvenes para movilizar a millones de votantes latinos, jóvenes y nuevos estadounidenses a las urnas para derrotar a Trump y a los republicanos, y elegir campeones para los inmigrantes" en los estados clave, indicó Jiménez.

Sostuvo que el mensaje para Trump y sus aliados es que "los jóvenes inmigrantes y nuestras familias están aquí para quedarse".

Mientras que la iniciativa de United We Dream Action está más centrada en los jóvenes que votan por primera vez, como Christopher Colindres, hijo de una indocumentada y cuyos abuelos se benefician del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS).

"Este noviembre votaré por primera vez. Conozco el poder de mi voto en un estado tan importante como Florida. Voto pensando en muchos de mis familiares y amigos, muchos de los cuales no tienen los mismos privilegios que yo", indicó en el comunicado.

Esta campaña constará de anuncios digitales y capacitación para comunicarse por teléfono y mensajes de texto para ayudar a las comunidades a comprender mejor y navegar los desafíos de votar en esta elección, así como motivarlos a votar.

"Conozco de primera mano el impacto de mi voto y de tantos otros jóvenes y latinos. También sé que es importante para mí hablar con tantos otros votantes como sea posible" para que salgan a votar, afirmó Colindres.