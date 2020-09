Excandidato presidencial Anaya anuncia su retorno a la política mexicana

México, 21 sep (EFE News).- El excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien contendió en 2018 contra Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes su retorno a la política con una gira por el país y la publicación de un libro tras dos años de silencio.

"He decidido regresar de lleno a la vida pública", dijo el político conservador a través de un vídeo en el que sostuvo que quiere "ayudar a construir un mejor futuro para México".

Anaya, quien desde que perdió las elecciones de julio de 2018 se retiró de la vida pública para dar clases en la universidad, dijo que regresa para oponerse al Gobierno de López Obrador ante la caída de la economía, el aumento de homicidios y la gestión de la pandemia.

"Me alejé de la política porque creí que era lo correcto dejar espacio a quien ganó la elección, pero la misma razón que me llevó a alejarme, ahora me trae de regreso", dijo el político, que no aclaró si pretende concurrir en las elecciones intermedias del próximo año.

Anaya anunció la publicación de un libro con alternativas que lleva "muchos meses pensando" y aseguró que "cuando la pandemia lo permita" recorrerá todo el país.

Anaya, candidato del derechista Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo en las elecciones el 22,27 % de los votos, superado ampliamente por el 53,19 % de López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Recientemente, Anaya ha vuelto a protagonizar titulares luego de que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya (2012-2016) lo acusara de haber recibido sobornos de Odebrecht a cambio de apoyar la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) cuando presidía la Cámara de Diputados.

El político negó las acusaciones y anunció una demanda contra Lozoya.

"Sé que es probable que el Gobierno intensifique los ataques en mi contra, tal y como lo hizo el Gobierno anterior", expresó en su vídeo Anaya, cuya campaña presidencial fue manchada por la acusación de haber lavado dinero en la compra de una planta industrial, de lo que luego fue exonerado.