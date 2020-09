Gruden y Payton son multados con 100.000 dólares por no usar máscara

Nueva York, 22 sep (EFE).- La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) estableció otras dos multas de 100.000 cada una a los entrenadores en jefes de los Raiders de Las Vegas, Jon Gruden, y a Sean Payton, de los Saints de Nueva Orleans, por no haber cumplido con el protocolo de llevar puestas todo el tiempo las máscaras faciales.

La violación del protocolo de seguridad establecido por la NFL en la lucha contra la pandemia del coronavirus se dio durante el partido que ambos equipos disputaron la pasada noche con triunfo de los Raiders por 34-24 que los mantiene con marca perfecta de 2-0.

Los Raiders y Saints también han sido multados con 250.000 dólares cada uno.

Las multas son las mismas que la NFL impuso el lunes a los entrenadores en jefes de los Broncos de Denver, Vic Fangio; de los Seahawks de Seattle, Pete Carroll, y al de los 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, por infracciones similares, durante los partidos del pasado domingo por infringir los protocolos de la liga COVID-19.

Ahora el monto de las multas impuestas por la NFL por violación de las normas de seguridad en la lucha contra el coronavirus ascienden a 1.750.000 dólares.

Gruden, quien reveló después del partido ante los Saints que había contraído previamente COVID-19, dijo el martes que no quería entrar en detalles sobre cómo superó todo el proceso de curación dl virus.

"No fue agradable", señaló. "Se informó que inventé que tenía el virus, y me molestó porque nunca haría algo así. Es un asunto muy serio y, obviamente, soy sensible al respecto. Pero sí, fue una dura prueba, eso es seguro. Como todos los demás que lo pasaron".

Payton también luchó contra COVID-19 durante el verano.

Carroll, hablando con el sitio web de los Seahawks el martes, prometió hacerlo mejor para cumplir con el requisito de la NFL de que los entrenadores usen coberturas sobre la boca y la nariz en todo momento durante los partidos.

"Tuve un entrenador que me lo recordó durante todo el partido, el entrenador de corredores, Chad Morton, estuvo detrás de mi toda la noche. Me lo recordó todo el tiempo", admitió Carroll. "Incluso cambié máscaras en el descanso para encontrar una que funcionara mejor. A veces tienes que ser entrenado. A veces tienes que admitir que te equivocaste y tienes que hacerlo mejor".

Carroll señaló que "usamos máscaras todo el día en el entrenamiento, en las instalaciones. Sé que es importante usar máscaras, pero a veces te lo tienen que recordar".

Después del partido del lunes por la noche, se le preguntó a Gruden acerca de no tener máscara en determinados momentos.

"Estoy haciendo lo mejor que puedo", comentó en ese momento. "He tenido el virus. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Soy muy sensible al respecto ... Estoy llamando jugadas. Solo quiero comunicarme en estas situaciones, y si me multan, tengo que pagar la multa. Pero soy muy sensible al respecto y pido disculpas".

Las multas se producen una semana después de que la liga envió un memorando a los equipos reforzando su requisito de que los entrenadores usen coberturas sobre la boca y la nariz en todo momento cuando se encuentran dirigiendo a sus jugadores.

El memo interno enviado por la NFL también advertía de que no cumplir con lo establecido tendría consecuencias.

El mensaje con palabras duras, escrito por el vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol, Troy Vincent, se produjo en respuesta a una amplia variación de situaciones que se dieron en el cumplimiento de los protocolos contra el coronavirus durante el primer domingo de la temporada 2020.

Los jugadores están exentos de estos protocolos en todo el momento que se encuentren en el campo.