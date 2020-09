El Congreso echa un vistazo a la presencia de "gente de color" en los medios

Washington, 24 sep (EFE News).- Un famoso actor latino dijo que "la diversidad es la clave", una actriz de raíces argentinas y africanas denunció la discriminación política, y un actor de origen surcoreano se preguntó por qué el Congreso de Estados Unidos debía realizar una audiencia como la que tuvo este jueves el Comité Judicial de la Cámara de Representantes acerca de la representación de la "gente de color" en los medios.

El Comité Judicial inauguró su audiencia sobre "Diversidad en Estados Unidos", con una presentación de su presidente, Jerrod Nadler, demócrata de Nueva York, en la cual el legislador se refirió a la agitación social que por meses ha habido en el país en torno a la violencia policial y los afroamericanos.

De inmediato el representante Jim Jordan de Ohio, el republicano de más alto rango en el Comité, dijo que "los demócratas, en su afán por la guerra cultural, no se detienen ni siquiera ante sus mayores apoyos financieros en Hollywood", y quieren imponer la "corrección política de la chusma".

El actor y productor Edward James Olmos, de padre mexicano, sostuvo que "la colaboración, la comunicación y la creatividad son lo que fortalece el respeto de sí mismo, y de eso es de lo que estamos hablando aquí".

"La industria cinematográfica, y la industria del espectáculo en general, no permite que se cuenten ciertas historias porque no ganan dinero con ellas", añadió Olmos, quien mencionó casos específicos de héroes de guerra que son latinos y cuyas hazañas no llegan a las pantallas, o que llegan pero representadas por actores blancos.

"El futuro está en entender que la diversidad es clave, y no estamos haciéndolo", señaló.

La actriz, cantante y escritora Joy Villa, con antepasados argentinos, afroamericanos e italianos, sostuvo que la Academia de las Artes del Cine "quiere imponer la diversidad por mandato y eso es algo que está equivocado".

"Yo quiero que me contraten para un papel porque soy la actriz más calificada para el papel, no porque sea mujer, negra o por mi raza. Hollywood es un monopolio controlado por seis estudios mayores y ninguno de ellos comprometido con la diversidad, que tienen el 83 % del mercado norteamericano", expuso.

Villa sostuvo que su carrera artística ha sufrido desde que expresó abiertamente sus opiniones políticas como conservadora y simpatizante del presidente Donald Trump.

"Esta audiencia es fútil si no se ocupa de cómo están siendo acalladas las voces disidentes. Hay que poner alto a la discriminación por ideas políticas", agregó.

El actor y productor Daniel Dae Kim, nacido en Corea del Sur, se preguntó "por qué necesitamos tener una audiencia sobre la diversidad".

"Las nociones de libertad de religión, de tiranía, de palabra, no son ideas que se aplican solo si uno es blanco, hombre, heterosexual", añadió. "¿Por qué tienen que escucharme?".

Kim se refirió a una resolución aprobada recientemente por la Cámara de Representantes en repudio al hostigamiento contra personas de ancestros asiáticos, una de las consecuencias de la pandemia de COVID-19 que el presidente Trump insiste en llamar "virus chino".

"¿Quién a esta altura de la historia se rehusaría a apoyar una condena al racismo? Pero hubo 164 legisladores que votaron contra ella, más de un tercio de los miembros de la Cámara y 80 % de los republicanos", apuntó.

Kim hizo referencia a la imagen que ha perdurado de una época de oro de Estados Unidos en la década de 1950, "cuando el superhéroe venía volando, y aunque era un extraterrestre de un planeta a miles de años luz, era un héroe blanco y aceptado".

"La verdad, no puedo esperar el día en el cual ya no necesitemos tener una audiencia como esta", concluyó.