Dragic: “Vine a los Heat para ganar”

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- El base esloveno Goran Dragic (Miami Heat) afronta sus primeras finales de la NBA frente a Los Ángeles Lakers, a partir de la madrugada del miércoles al jueves (3:00 horas CEST), cumpliendo las expectativas que tenía cuando firmó por la franquicia de Florida en 2015 ya que aseguró, en una rueda de prensa en la que estuvo EFE, que llegó “para ganar”.

“Estar aquí significa todo para mí. Es por lo que vine a esta organización, para ganar. Sé lo que pasó aquí en el pasado con grandes jugadores y yo no me rindo, haré lo mejor posible mi trabajo. Toda la gente de esta organización y los aficionados me han apoyado e intento dar el 100% en todos los partidos para ellos y al final del día mirarme al espejo y pensar ‘vale, hice todo lo que pude y si es suficiente bien y si no también’”, declaró el esloveno.

“Estoy muy feliz de estar en las Finales, ha sido una gran temporada para mí. Pero el trabajo no está hecho y ojalá tengamos buenos partidos por delante todavía”, amplió Dragic en la rueda de prensa telemática previa al primer partido de las Finales de la NBA en la burbuja del Walt Disney Resort de Orlando (Florida).

Goran Dragic, quien jugó en la Liga Endesa en la temporada 2006-2007, en las filas del actual UCAM Murcia, pone el acento europeo a las Finales y se tomó con humor el horario de las mismas al ser cuestionado sobre qué plan seguirá su familia para verle desde Eslovenia: “Mis niños estarán durmiendo (ríe), pero mi mujer, mis padres, mis amigos… ellos probablemente se irán a la cama, pondrán la alarma a las 2:45 y se levantarán emocionados por el partido. Mis padres definitivamente lo verán”.

Los Heat buscan el cuarto anillo de su historia, tras los logrados en 2006, 2012 y 2013 -los tres con Dwayne Wade y los dos últimos, además con Chris Bosh y con LeBron James, ahora su rival-: “Lo que hicieron Wade y Bosh en el pasado significa mucho para todo el equipo, que nos apoyen en redes sociales… cuando te pones la camiseta de Miami Heat sientes el legado, sientes que necesitas competir por lo que ellos hicieron aquí”, aseguró.

En los tres títulos, y otras dos finales perdidas en 2011 y 2014, estuvo el pívot Udonis Haslem, aún en el equipo pero con un papel secundario. Además, entre sus filas cuentan con Andre Iguodala, quien jugará sus sextas finales de la NBA. Dos jugadores con experiencia para liderar un equipo joven e inexperto a esta altura de la temporada.

“Fue simple, ellos dijeron que nos merecíamos esto y que lo disfrutemos, que viviéramos el presente. Prepararse es la clave, ellos saben lo que es ganar y nos dan la confianza de que podemos lograrlo”, comentó sobre cómo les ayudará su experiencia.

Además, Dragic ensalzó la figura del escolta Jimmy Butler, el jugador franquicia del equipo que en temporadas anteriores, en Minnesota Timberwolves y Philadelphia 76ers, fue criticado por su compañerismo: “Él es uno de los tipos más graciosos que me he encontrado en esta liga, un gran competidor, un gran compañero que siempre saca lo mejor de los compañeros. A él le gusta bromear mucho y tenemos una broma con mi hermano pequeño, aunque él nunca le conoció (ríe).

Un Butler que compareció minutos más tarde y se mostró confiado en poder ganar el título a pesar de que el gran favorito sea, a priori Los Ángeles Lakers: “Somos un muy buen equipo, no diré que somos mejores que cualquier otro, pero tampoco que no somos favoritos. Sé que nadie nos esperaba aquí, está bien; seguramente nadie cree que ganaremos, eso está bien. Lo entendemos, lo utilizamos para motivarnos, al final del día no nos importa, estamos aquí para competir, jugar todos juntos y competir a nuestra manera”.

Antes habló para los medios de comunicación el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra, quien fue el técnico en los dos anillos, y las dos Finales perdidas, de la época de LeBron James en la franquicia de Florida, a quien ensalzó por su capacidad de mantener el nivel a pesar del paso del tiempo y de los cambios.

“Es increíble cómo ha mantenido este nivel año a año en diferentes equipos. Su compromiso para ganar con diferentes camisetas, compañeros y circunstancias hace que sea remarcable lo que ha conseguido. A este nivel en su carrera ya ha visto de todo y solo trata de ganar. Su habilidad para hacer lo que hace a su edad está fuera de lo común; hay mucho trabajo detrás de las cámaras para mantener la forma”, ponderó.

Un Spoelstra que desveló también cómo digirió la noticia de la marcha de LeBron, quien volvió a Cleveland Cavaliers en 2014, y la promesa que le hizo a Dragic cuando se concretó su traspaso procedente de Phoenix Suns.

"Pasé por mi propio período de reflexión de seis semanas ese verano, pero luego vuelves al trabajo. Cuando cambiamos por Goran, le prometí que estaríamos luchando por títulos”, declaró.