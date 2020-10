Charytín Goyco regresa a la televisión en un "reality" después de cinco años

Miami, 1 oct (EFE News).- La artista dominicana Charytín Goyco regresa a la televisión estadounidense después de cinco años de ausencia, un tiempo en el que "no sentía que podía darle alegría a nadie siendo yo misma", como confesó en una entrevista con Efe.

Charytín, como prefiere ser llamada, integrará a partir de este domingo el panel de jueces de "Tu cara me suena", el nuevo "reality" de la cadena hispana Univision, donde compartirá con Angélica Vale, Kany García y Jesús "Chuy" Navarro, el cantante del trío mexicano Reik, la labor de eliminar concursantes.

"Acepté porque siento que por fin puedo hacer disfrutar a la gente honestamente. En los últimos años yo he hecho teatro, he actuado, pero no lograba imaginarme presentarme como Chary ante el público de una forma honesta", reconoció.

La artista vivió en carne propia los embates de la enfermedad del alzhéimer en su familia. "La sufrió mi esposo durante nueve años, pero la padecimos todos", ahondó la actriz, cantante, bailarina y presentadora.

"Él murió hace casi cinco años y solo en el último año comencé a sentirme como yo misma, desde que tuvimos el diagnóstico", admitió.

Elín Ortiz, quien había estado casado con Charytín desde 1974, falleció en junio de 2016.

Aunque durante el proceso de la enfermedad de su esposo la artista condujo programas como "Escándalo TV" y "CHARYTÍN", hoy afirma que "fue todo un show".

"Yo estaba terrible por dentro. Fue algo que no quise repetir", dijo.

UN PROYECTO EMOCIONANTE

La imitación no se le da y le parece un arte diferente al de la actuación. "Yo no sé si me atrevería a competir en un programa así", admitió Charytin, en alusión al programa que estrenará el domingo.

Agregó que si le llegara a tocar le pediría asesoría a Vale, quien condujo en México "Parodiando" y es considerada una de las mejores interpretando a personajes reales de la farándula latina.

Pero se siente cómoda con la idea de participar como juez en "Tu cara me suena", un proyecto "muy emocionante" y en el que participarán concursantes con nombres conocidos para los amantes de las telenovelas como Pablo Montero, Sandra Echeverría y Chantal Andere.

"Conozco muy bien a muchos de los que van a competir y ya me estoy preparando y rezando para tener la sabiduría de premiar a los mejores", confesó la dominicana, sobre este programa en el que los artistas que participan como concursantes tendrán que transformarse en celebridades en un momento en particular.

En "Tu cara me suena" también competirán los cantantes y actores El Dasa y Gabriel Coronel, la artista puertorriqueña Melina León, la conductora de Univision Francisca Lachapel y el artista urbano Llane, quien se dio a conocer como líder vocal de la banda colombiana Piso 21.

TRABAJAR EN UNA PANDEMIA

A sus 71 años, Charytín sabe que tiene que tener "el máximo cuidado con el coronavirus", una epidemia que aunque quisiera ignorar sus hijos no se lo permitirían, no obstante, se muestra satisfecha con las medidas de seguridad y sanitarias impuestas por Univision.

"Ya era hora de regresar a trabajar, a estar en contacto con la gente", concedió.

Es esencial, dijo, cuidar tanto de la salud física como mental "a cualquier edad", pero también es verdad que "la vida es movimiento, risas, cariño. De lo contrario no es vida".

Y para ella esa vida es en parte ser una abuela "muy consentidora, mucho más de lo que fui con mis hijos, pues yo era la disciplinaria de la familia".

Usará esa experiencia, dice, para ejercer su labor en el programa, porque para ser jueza del trabajo de otro artista "hay que hacerse el duro, aunque por dentro le quieras dar a todos la máxima puntuación".